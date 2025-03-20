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健康 > 杏林動態

雲林5G智慧救護通道 ICF主席：科技打造安全城市

2025/03/20 13:17

國際智慧城市論壇（ICF）多國代表今天到雲林縣消防局參訪，了解消防局、衛生局及台大醫院雲林分院聯合推動「守護者聯盟 - 5G智慧救護通道」。（記者黃淑莉攝）

國際智慧城市論壇（ICF）多國代表今天到雲林縣消防局參訪，了解消防局、衛生局及台大醫院雲林分院聯合推動「守護者聯盟 - 5G智慧救護通道」。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國際智慧城市論壇（ICF）主席John G. Jung今（20）日率領多國代表參訪團到雲林參訪、交流，實地聽取及參觀消防局、衛生局及台大醫院雲林分院聯合推動「守護者聯盟 - 5G智慧救護通道」，克服了醫療與救護資源不足困境，有效提升民眾存活率。John G. Jung表示，對於把AI科技的技術去創造美好、安全且繁榮的城市，很驚艷。

ICF參訪團成員來自西班牙、巴西、加拿大、美國、荷蘭等約20人，第一站即到雲林縣消防局了解醫消守護聯盟，雲林縣長張麗善指出，守護者聯盟是一個藉由科技、醫療專業、行政執行力等面向建構地方獨有的守護者聯盟系統，結合智慧科技翻轉醫療救護弱勢，克服醫療與救護資源不足困境，搶救鄉親生命。

John G. Jung會後受訪表示，雲林在去（2024）年獲ICF全球智慧城市TOP7，藉由這次在台北、高雄舉辦智慧城市展，邀請各國代表來雲林實地交流，了解目前雲林發展現況，也讓不同城市相互交流學習，看到雲林不只運用智慧科技，還制定一個令人驚艷的策略，打造一個美好、安全且繁榮的城市。

張麗善說，另還安排參訪團參訪雲林科技大學的智慧機器人菁英人才培育基地、誌懋公司的循環經濟作法、嘉年生化公司的生物科技研發。

國際智慧城市論壇（ICF）多國代表今天到雲林縣消防局參訪「守護者聯盟 - 5G智慧救護通道」。（記者黃淑莉攝）

國際智慧城市論壇（ICF）多國代表今天到雲林縣消防局參訪「守護者聯盟 - 5G智慧救護通道」。（記者黃淑莉攝）

國際智慧城市論壇（ICF）多國代表今天到雲林參訪實地了解及交流雲林推動智慧城市現況。（記者黃淑莉攝）

國際智慧城市論壇（ICF）多國代表今天到雲林參訪實地了解及交流雲林推動智慧城市現況。（記者黃淑莉攝）

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