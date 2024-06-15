健康網》鼾聲如雷總是睡不飽？ 牙科也能治療睡眠呼吸中止症

打鼾如雷，可能是睡眠呼吸中止症上身，透過牙科手術能讓舌頭與呼吸道恢復位置，不會影響到呼吸道；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕總是被說打呼像打雷、都覺得睡不飽，白天總是精神不濟嗎？當心是睡眠呼吸中止症找上門，如果不治療，長期下來可能增加中風、失智的機率。台中島輝牙醫診所院長張道威指出，不論是上顎過窄或是下顎過短，都可以透過手術讓呼吸更順暢。

張道威在臉書粉專「島輝牙醫診所」發文表示，導致睡眠呼吸中止症的原因有很多，是屬於跨科別的治療項目，包含耳鼻喉科、胸腔內科等等。以「牙科」來說，主要是透過改變結構位置來治療，簡單來說就是讓舌頭與呼吸道恢復位置，不會影響到呼吸道。

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張道威指出，針對上顎過窄的患者，會透過牙弓擴張術，將上顎骨的寬度撐寬，來增加鼻腔黏膜面積、幫助讓你呼吸更順暢。如果是下顎過短，可以透過矯正並搭配正顎手術，增加下顎長度，擴大呼吸道空間，也能改善打呼問題。

他也提醒，如果有長期打呼、睡到一半會中止呼吸的問題，建議要及早治療，讓睡眠品質更好。

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