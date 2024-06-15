限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》鼾聲如雷總是睡不飽？ 牙科也能治療睡眠呼吸中止症
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕總是被說打呼像打雷、都覺得睡不飽，白天總是精神不濟嗎？當心是睡眠呼吸中止症找上門，如果不治療，長期下來可能增加中風、失智的機率。台中島輝牙醫診所院長張道威指出，不論是上顎過窄或是下顎過短，都可以透過手術讓呼吸更順暢。
張道威在臉書粉專「島輝牙醫診所」發文表示，導致睡眠呼吸中止症的原因有很多，是屬於跨科別的治療項目，包含耳鼻喉科、胸腔內科等等。以「牙科」來說，主要是透過改變結構位置來治療，簡單來說就是讓舌頭與呼吸道恢復位置，不會影響到呼吸道。
請繼續往下閱讀...
張道威指出，針對上顎過窄的患者，會透過牙弓擴張術，將上顎骨的寬度撐寬，來增加鼻腔黏膜面積、幫助讓你呼吸更順暢。如果是下顎過短，可以透過矯正並搭配正顎手術，增加下顎長度，擴大呼吸道空間，也能改善打呼問題。
他也提醒，如果有長期打呼、睡到一半會中止呼吸的問題，建議要及早治療，讓睡眠品質更好。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
網友回應