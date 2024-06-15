健康網》GG紅腫發炎好痛苦 醫教照護4要點

醫師指出，包莖導致細菌感染是小孩與大人產生龜頭包皮炎最主要的原因；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天是泌尿道容易感染的季節，如果出現龜頭包皮炎，小弟弟就要受苦了。新莊高美泌尿科診所院長許家豪在「高美泌尿科診所」臉書粉專發文分享4個龜頭包皮發炎需注意的事項，其中包含溫水清洗、不過度拉扯傷口、擦藥、保持傷口通風等。

高美泌尿科診所衛教指出，所謂龜頭包皮炎是指龜頭與包皮產生急性或慢性發炎，病人都有包皮過長與包莖的毛病，由於包莖太緊，龜頭與包皮不易保持乾淨，造成細菌滋生與繁殖而發炎，日本研究顯示，15歲以下沒有割包皮的男童發生率約1.5％ 。

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發炎原因

1.包莖導致細菌感染是小孩與大人產生龜頭包皮炎最主要的原因 。有研究顯示，造成龜頭包皮炎的感染源，依次包括 : 金黃色葡萄球菌、鏈球菌、白色念珠菌、厭氧菌、其他種類的黴菌等。也有其他報告顯示，超過5成的病人，是白色念珠菌引起龜頭包皮炎。

2.糖尿病造成成年人龜頭包皮炎。

3.性行為導致包皮受傷而發炎 。

4.外傷、接觸性皮膚炎、性病等引起發炎。

急、慢性症狀不同

高美泌尿科診所提到，急性龜頭包皮炎的症狀，包括：紅腫與疼痛，不正常分泌物，如流膿等，小便疼痛，包皮出現裂痕，甚至潰瘍、糜爛。慢性龜頭包皮炎的症狀，包括：包皮變色，呈現黃白色。包皮增厚。

龜頭發炎需注意

清潔：溫柔褪下包皮至完整露出龜頭，用溫水清洗，避免用力搓洗。不使用肥皂、沐浴乳或清潔劑。若無法完全褪下包皮，只褪多少就多少，勿過度用力避免撕裂傷。發炎緩解後，可使用無香料、無酒精的溫和肥皂或沐浴乳清潔私密部位，如有不適，應停止使用，用乾淨柔軟的毛巾輕輕擦乾。

抹藥：使用滅菌棉棒抹藥膏，避免用手指；褪下包皮至完整露出龜頭，塗藥膏於紅腫、癢痛處，厚度約0.1cm。

通風：抹完藥膏後，保持包皮褪下狀態，讓下體通風3分鐘（夏天用電風扇，冬天用吹風機的弱風）。下體乾爽後，再穿上寬鬆、透氣的棉質內褲。發炎期可穿免洗內褲，每天更換。

勤洗手：上廁所、觸碰生殖器前應清洗雙手，褪下包皮露出尿道口，避免尿滴殘留刺激。上廁所後用衛生紙或濕紙巾擦乾龜頭和包皮。性行為全程配戴保險套，避免性傳染病引起包皮龜頭炎。避免使用含香料或刺激性化學物質的潤滑劑和避孕產品。

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