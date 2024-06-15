澎湖後送燙傷婦 總統專機禮讓醫療直昇機優先進場

凌天航空直昇機降落高雄小港機場，總統專機禮讓優先進場。（凌天航空提供）（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空，今（15）日接獲部立澎湖醫院通知一名70歲婦人，全身20%燒燙傷，需緊急送往台灣本島醫學中心進行後續治療，當直昇機抵達高雄上空準備進場之際，適逢總統專機也即將降落，先行禮讓救護直昇機進場，以搶救寶貴人命為優先考慮。

根據了解，該名7旬老婦在家中自營早餐店，今日清晨在製作餐點過程中不慎摔倒，導致製作中的滾燙餐點，直接傾倒在婦人身上，有顏面、胸口、四肢皆有2度燒燙傷，院方為病患進行清創、包紮、保暖、給予輸液等治療，並向空審中心申請醫療直昇機後送，經核准後由凌天航空醫療人員接手後續照護。

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凌天航空接獲指令後，立即於上午8時34分，由澎湖機場起飛、9時15分抵達高雄小港機場落地、9時35分由在機場等候的救護車，將燙傷病患，直接送往高雄長庚醫院，接受後續院方妥善照顧與治療，過程相當順利。

看似後送航行過程順利，但根據小港機場旁守候的航迷表示，凌天航空醫療專機抵達高雄小港機場時，正好賴清德總統專機亦快抵達，跑道都已淨空，等候總統專機降落，但仍以搶救寶貴生命為主要考慮，總統專機禮讓凌天航空醫療直昇機機優先進場，畢竟搶救寶貴人命分秒必爭，贏得各界好評。

澎湖駐地醫療直昇機凌天航空，搶救急燙傷民眾。（凌天航空提供）

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