女高中生染酒癮性格大變 經藥物合併心理治療重返校園

章秉純指出，喝酒、吸大麻會促進多巴胺分泌，產生欣快感。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市一名高中女生從小到大都是全班前三名，但高二下學期跟同學上夜店及飲酒狂歡、呼大麻，竟染上酒癮，不上學，教師與父母帶她就醫後，發現她罹患躁鬱症合併邊緣性人格，幫她施打抗衝動的長效針、服用血清素及鎮定類藥物，並接受心理治療，3個月症狀大幅改善，今年初重回校園，準備衝刺大學分科考試。

台中醫院兒童青少年精神科醫師章秉純表示，少女的父親是公車司機，從小功課優秀從不讓家人擔心，高二下在同學邀請下到夜店，由於長相甜美，又說得一口流利英文，在夜店大受歡迎，邀酒不斷，她好奇嘗試喝酒、呼大麻、甚至相約玩自殘遊戲，不到一學期就出現酒癮，早上睡到爬不起來不上學、甚至出現酒癮戒斷症候群。

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老師與家長發現她不對勁，陪同她就醫，章秉純表示，發現女孩罹患躁鬱症合併邊緣性人格，幫她施打抗衝動的長效針、服用血清素、鎮定類的藥物，門診治療時一句「喝酒、呼麻、割腕都試過了，難道還要再過10年這樣的日子嗎？」一棒敲醒沉迷酒海的女孩，讓她斷然決定脫離酒友，恢復正常生活重回校園。

章秉純指出，好奇心是人類本能，也是科學進步的一大動力，但如僅因好奇心驅使，進入傷害身心的成癮世界絕對得不償失。他提醒家長，如發現原本乖巧懂事的孩子突然作息混亂、成績大幅退步、神情恍惚有異，甚至出現拒絕上學等問題行為，應適度表達對孩子的關心。

章秉純提醒，台灣青少年自殺率，從2014年起明顯增加趨勢，15到24歲的年齡層，每10萬人自殺率5.1到2021年的9.6人，這是警訊。對於叛逆的青少年盡可能避免權威式教育，因為碎念說教往往會造成反效果，甚至傷害親子關係，如果親子溝通後仍無法改善孩子行為，建議陪孩子至精神科專科醫師門診，醫師、家長、孩子一同努力。

章秉純提醒，台灣青少年自殺率從2014年起明顯增加趨勢，到2021年已經增加近1倍，這是警訊。（記者蔡淑媛攝）

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