澎湖首例AI判讀心梗 及時搶救患者喜獲新生

澎湖縣政府為首例AI技術搶救冠心病患者，舉行重生慶生會。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府消防局白沙分隊5月31日，接獲119通報一名56歲男民眾突感胸悶、冒冷汗症狀，經由救護員（EMT）執行中醫大附醫所開發AI自動診斷心肌梗塞心電圖儀器，經判讀為紅字「疑似心肌梗塞」，再上傳至「菊島守心鏈」群組，立即由衛生福利部澎湖醫院副院長蔡文祥確認為心肌梗塞急重症，旋即通知心導管準備啟動治療，順利搶救寶貴生命。

澎湖縣政府5月28日甫與中國醫藥大學附設醫院，簽訂「AI智慧化 醫療在地化」策略聯盟，就立刻傳出捷報。今（14）日在澎湖縣政府會議室舉行重生慶生會，縣長陳光復、副議長藍凱元、消防局長許文光、衛生局長陳淑娟及澎湖醫院心導管救護團隊，與中國醫藥學院視訊連線，見證歷史性的一刻。

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陳淑娟表示，感謝中醫大附醫及宇心生醫挹注3個月之AI智慧心電圖機儀器設備及衛耗材，並選擇2級離島中的望安、七美衛生所及白沙消防分隊等3個場域先行試辦，AI心電圖快速判讀搭配新型無線電心電圖機、一片式電極貼片，省去傳統導線操作與定位的複雜度，讓急救人員更快速地完成判讀，提供心肌梗塞病患最寶貴的黃金救援時間。

經由救護員（EMT）執行中國醫藥大學附設醫院所開發AI自動診斷心肌梗塞，及宇心生醫的心電圖儀器。這起首例的AI分秒判讀心肌梗塞，成功挽救鄉親寶貴生命的案例，鼓舞衛政及消防單位同仁第一線臨床士氣，象徵澎湖縣結合應用科技，發展提升急重症病患照護品質政策，以提供更智慧化優質的醫療服務。府會都希望擴及澎湖各縣市，守護澎湖民眾的健康。

由於AI輔助技術奏效，澎湖縣政府及議會希望普及各鄉市。（記者劉禹慶攝）

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