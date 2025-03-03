健康網》一餓就發脾氣恐低血糖 營養師點名3種人易中招

營養師表示，飢餓時易怒可能是功能性低血糖好發者，並點名過度節食、愛吃空熱量食物、吃飯時間不固定的人，特別容易中招，應盡量避免；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每次聚餐都吃最少，號稱在減肥，但一餓起來就愛生氣甚至暴走失控，你身邊有這種朋友嗎？北秀健康管理診所營養師仝仝表示，這些人可能是功能性低血糖好發者，並點名過度節食、愛吃空熱量食物、吃飯時間不固定的人，特別容易中招，應盡量避免。

血糖<70mg/dL就是低血糖

北秀健康管理診所營養師仝仝在臉書專頁「精準減重｜北秀健康管理診所」發文分享，很多人以為低血糖只會發生在糖尿病患者身上，但其實一般人也很常見！根據美國糖尿病協會（ADA）的定義，血糖低於70mg/dL就是低血糖。

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仝仝說明，低血糖的症狀包含：

●自主神經症狀：心悸、出汗、顫抖、飢餓感、焦慮。

●神經性低血糖症狀：頭暈、注意力不集中、視力模糊，甚至意識混亂。

營養師說明，低血糖症狀除了飢餓、焦慮，還可能伴隨頭暈、注意力不集中等症狀；情境照。（圖取自freepik）

血糖長期不穩 糖尿病風險增

仝仝提到，如果血糖持續低於50mg/dL，還可能危及生命， 所以，及時發現和處理低血糖真的超重要。並指出，長期血糖忽高忽低，不僅讓人情緒暴躁，還可能導致胰島素阻抗，甚至增加糖尿病風險，研究顯示，血糖波動大的人，胰島素阻抗風險比一般人高出2.5倍。

另，功能性低血糖與胰島素阻抗，可透過以下兩種方式檢測：

●胰島素阻抗檢測（HOMA-IR）：透過血液檢測評估胰島素敏感性。

●連續血糖監測（CGM）：24小時監測血糖變化，找出潛在問題。

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