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健康網》地中海飲食抗癌！ 研究：肥胖相關癌症風險降6％

2025/03/03 21:30

研究發現，地中海飲食法可降低總體肥胖相關癌症風險6%，以及特定癌症風險降低；示意圖。（圖取自freepik）

研究發現，地中海飲食法可降低總體肥胖相關癌症風險6%，以及特定癌症風險降低；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕地中海飲食法是以蔬果、堅果、全穀類食物和橄欖油為主，搭配家禽、魚類及乳製品的健康飲食模式。醫師李柏賢指出，最新研究發現，此飲食法可降低總體肥胖相關癌症風險6%，以及降低特定癌症風險，例如大腸癌風險降低8%、肝癌風險降低48%等，即使只是「中度」遵循地中海飲食法，依然能有效降低癌症風險。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文指出，歐洲前瞻性癌症與營養研究（EPIC）是一項大規模前瞻性研究，該研究於2025年刊登於「美國醫學會期刊網路開放版」（JAMA Network Open），研究對象來自10個歐洲國家、23個醫學中心的450111名成年人（35到70歲）。研究期間在1992至2000年收集數據，中位數追蹤14.9年。

研究結果發現，地中海飲食法可降低總體肥胖相關癌症風險6%，以及特定癌症風險降低，大腸癌風險降低8%、肝癌風險降低48%、腎癌風險降低33%、食道癌（中度遵循者）風險降低34%。即使只是「中度」遵循，依然能有效降低癌症風險。

地中海飲食抗癌 4大可能機制

李柏賢表示，地中海飲食抗癌，可能與4大機制有關，包含減少發炎，降低體內發炎反應，抑制癌細胞增長；調控血糖，減少胰島素作用，阻止癌細胞增殖；含豐富纖維，幫助清除腸道致癌物，減少腸癌風險；綜合效應，不是單一食物有效，而是整體飲食習慣，產生強大保護力。

地中海飲食 能降低吸菸罹癌風險

他提到，地中海飲食也能降低吸菸者的罹癌風險，有吸菸習慣者若高度遵循地中海飲食法，相比低度遵循者，可降低14%罹癌風險；曾吸菸者若高度遵循地中海飲食法，相比低度遵循者，則可降低9%癌症風險，當然，戒菸搭配改變飲食才是最佳選擇。

另外，綠色地中海飲食（Green Mediterranean Diet）比傳統地中海飲食更健康！即減少紅肉攝取增加綠葉蔬菜、綠茶、核桃與藻類補充品。研究顯示，綠色地中海飲食在減少內臟脂肪、降低膽固醇、改善血糖控制方面比傳統地中海飲食更有效！

醫師表示，地中海飲食含豐富的健康脂肪（如橄欖油、魚油）有助提升營養吸收，降低氧化壓力，可能緩解發炎性腸道疾病患者焦慮和抑鬱；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，地中海飲食含豐富的健康脂肪（如橄欖油、魚油）有助提升營養吸收，降低氧化壓力，可能緩解發炎性腸道疾病患者焦慮和抑鬱；示意圖。（圖取自freepik）

對發炎性腸道疾病也有好處

李柏賢補充，地中海飲食對發炎性腸道疾病（IBD）也有多重好處，因其富含抗氧化物與膳食纖維，可有效降低腸道發炎程度，改善腸道菌群平衡與黏膜健康，延長疾病的緩解期。此外，地中海飲食含豐富的健康脂肪（如橄欖油、魚油）有助提升營養吸收，降低氧化壓力，並可能緩解患者的焦慮和抑鬱症狀，進而全面提升IBD患者的健康狀況與生活品質。

但若有過敏體質或其他相關併發症，則建議與營養師或醫師討論個人化調整方案，尤其是以下兩點：

●避免乳製品：乳糖可能會加重腸胃不適或引發急性發作。

●克隆氏症與腸道狹窄者：應避免過量攝取堅果和豆類，以防腸道阻塞。

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