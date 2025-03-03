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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》快走可降40％二型糖尿病風險 每秒「這步數」有效

2025/03/03 17:15

研究指出，快走可以降低第二型糖尿病風險，而且走的越快，風險越低；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究指出，快走可以降低第二型糖尿病風險，而且走的越快，風險越低；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據健保署統計，台灣罹患糖尿病的人口約有257萬，也就是10個人裡面就有1人罹患糖尿病。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯指出，有研究發現，「快步走」可以降低高達40%第二型糖尿病風險，當步行速度達到時速4公里（相當於每秒走約1.5步）開始有效，而且走的越快越好。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，除了高糖、高熱量、少纖維的飲食外，「缺乏運動」也是現代人罹患第二型糖尿病的主因。然而許多朋友因為生活忙碌，難以騰出時間，有沒有甚麼簡單又不耗時的運動可以幫助我們遠離糖尿病呢？答案就是「快步走」。

快走分泌「脂聯素」降二型糖尿病

根據2023年發表於《英國運動醫學期刊》的研究指出：快步走是一項屬於中等強度的有氧運動，它不僅有助於提升心肺功能，還能顯著降低第二型糖尿病的風險。原因在於「快步走」會促使身體分泌更多的「脂聯素（Adiponectin）」，而脂聯素在身體內主要負責這兩項工作：

●提升胰島素的敏感性：使血糖更容易進入肌肉細胞中利用，促進醣類代謝，減少醣類變成脂肪堆積造成肥胖。

●增加脂肪酸的消耗：促進肌肉細胞能更快速消耗脂肪酸，降低體內三酸甘油酯的濃度。

醫師表示，快步走的人往往擁有更高的肌肉量，更低的體脂肪。還能降低身體氧化壓力，讓罹患第二型糖尿病的風險自然就大幅降低；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，快步走的人往往擁有更高的肌肉量，更低的體脂肪。還能降低身體氧化壓力，讓罹患第二型糖尿病的風險自然就大幅降低；圖為情境照。（圖取自freepik）

也因此，快步走的人擁有更高的肌肉量，更低的體脂肪。更重要的是，快步走還能讓肌肉組織更快的代謝掉自由基，降低身體的氧化壓力。綜合以上觀點，罹患第二型糖尿病的風險自然就大幅降低。

走的越快 二型糖尿病風險越低

陳潔雯說，此篇研究顯示，當步行速度介於時速4公里至8公里之間就算是「快步走」。當步速達到時速4公里，換算下來相當於每秒走約1.5步時，就已經有降低第二型糖尿病風險的效果。而且研究還發現，走的越快風險越低；只要走的快，即便走的不多，也一樣有效。

她總結，「快步走」不需要昂貴的裝備或器材，隨時隨地、任何時刻都能輕鬆實行。對生活繁忙、沒有運動細胞或不喜歡劇烈運動的朋友來說，這是一個再理想不過的選擇。無論是在上下班的途中，還是週末的閒暇時光，我們都可以隨時養成「快步走」的習慣，不僅能增強體力，還能有效降低第二型糖尿病的風險，何樂而不為。

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