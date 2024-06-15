健康網》拿藥卻不吃血糖飆到500！ 醫：別拿生命開玩笑

患者空腹血糖快500，三酸甘油脂4000多，做了腹部超音波還發現有腎髓質鈣化症；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名20幾歲年輕人，到健檢診所就診，醫師檢查後發現，患者空腹血糖快500，三酸甘油脂4000多，做了腹部超音波還發現有腎髓質鈣化症。而這名病患也坦承知道自己有血糖問題，但是拿了藥卻沒有吃。

健檢診所副院長盧立穎在臉書粉專「Lu醫師的健康小教室」發文表示，糖尿病與三酸甘油脂，都是與飲食習慣有最直接關聯性的疾病。如果說病從口入，那一定就是在說這2個疾病。兩者皆有機會造成死亡，致死率可能超過15%。

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盧立穎提到，高血糖的急性併發症包括，糖尿病酮酸血症（DKA）、高血糖高滲透壓狀態（HHS），二者皆有機會造成死亡。而高三酸甘油脂的急性併發症，主要為「急性胰臟炎」，常見的症狀包括，上腹劇痛且延伸至背部，嘔吐、發燒、腹脹及腰痠等，需要儘速至急診就醫，致死率可能超過15%。

盧立穎後來也提醒患者，有血糖問題，不要拿自己的生命開玩笑。他也感慨或許過於廉價的健保，也默默讓許多台灣人以為，身體的健康是不需要太過重視的。

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