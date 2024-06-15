健康網》益生菌買錯恐無濟於事 營養師授挑選4原則

營養師劉雅惠表示，選購益生菌時，建議選含有原生菌、選擇添加益生質、有專利、菌數達100億以上才有保養效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人經常外食、偏食情況下，不少人會選擇益生菌，幫助身體運作，強化腸道健康。營養師劉雅惠表示，益生菌對人體有重要益處，但挑錯配方非但無濟於事，甚至可能弄巧成拙。因此民眾選購益生菌時，建議選含有原生菌，如嗜酸乳桿菌、龍根菌和比菲德氏菌；要選擇添加益生質，像可溶性膳食纖維、半乳寡糖、果寡糖等；及選有專利、菌數達100億以上才有保養效果。

劉雅惠於臉書粉專「營養師Emma」發影片指出，不少民眾都在質疑，「為何別人吃有效，自己吃卻無效？」但若是成分裡面只有一隻菌種，成分排序為玉米澱粉、糖粉、脫脂奶粉，一條60億真的不能這樣挑。

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劉雅惠表示，調整腸胃道，至少要有腸道的原生菌，像是A菌的嗜酸乳桿菌、B菌的龍根菌和比菲德氏菌，它們是照顧腸胃道很重要的菌種。另外要選擇添加益生質，像是可溶性膳食纖維、半乳寡糖、果寡糖等，是益生菌的營養來源，能讓益生菌在腸道裡，好好的定殖住下來。所以提醒，挑選益生菌除選專利菌種、挑選益生元，及最好菌數達100億以上才有保養效果，挑錯恐只是吃心酸的。

選購益生菌時，建議選含有原生菌、選擇添加益生質、有專利、菌數達100億以上才有保養效果。

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