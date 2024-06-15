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健康網》不想變成中東大油田？ 醫：避免這4動作
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天氣熱起來，臉就容易出油，新竹聖宜診所醫師吳易儒指出，高溫會刺激皮脂腺分泌，而高溫加上潮濕會導致毛孔張開、汗液增多，大出油就是台灣女生夏天普遍的困擾。想要避免出油，需注意不要過度使用吸油面紙、擠粉刺、長時間戴口罩、用手摸臉。
吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文分享，夏天不出油需避免以下4點。
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常用吸油面紙：過度使用吸油面紙會剝離皮膚上的一層保護性油脂膜，反而刺激皮膚分泌更多油脂來補償。
擠粉刺：擠壓粉刺會使毛孔受傷、感染，反而增加炎症和油脂分泌。
長時間戴口罩：阻礙皮膚透氣會使油脂無法正常排出，反而滯留在皮膚上。
經常用手觸摸臉部：雙手上的汗水和污垢會滲入毛孔加重油膩。
吳易儒補充，不要使用清潔力太強的洗面乳，洗完臉肌膚應該覺得水潤，而非乾澀。
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