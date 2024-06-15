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健康網》少女「狐臭」纏身 術後反變全身易出汗
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕一名女孩在青春期過後，發現自己有狐臭的困擾，想在進大學前解決這個問題。她曾經做過內視鏡燒灼手術，但術後味道並未減少，反而出現了代償性出汗的問題。且大腿、下背部經常濕漉漉的，甚至腳也變得容易出汗。於是到敏盛綜合醫院就診，醫師幫她做了頂漿腺去除手術，改善了狐臭的問題，但還是有代償性出汗的問題。
敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅於臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文表示，一般狐臭有兩大分類：一種是與多汗有關，有的人頂漿腺分泌較少，但小汗腺分泌很多汗，導致味道變重；另一種是小汗腺分泌不多，但頂漿腺分泌的味道很濃。
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陳榮堅分享此個案就診時，可能是想遮掩身上的味道，噴了很濃的香水。之前的手術沒有改善狐臭問題，反而變成更多地方容易出汗。除了腋下的味道外，腳也因悶濕而容易有異味，導致患者不敢去需要脫鞋的地方。
他說，後來幫患者做了頂漿腺去除手術，改善了狐臭的問題，但代償性出汗目前是無解的。手汗可以通過燒神經節來解決，但在腰部燒神經節，可能會影響生殖和泌尿功能。至於腳汗的困擾，只能建議患者穿透氣性較好的鞋子。
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