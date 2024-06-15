健康網》小弟弟「抬不起頭」？ 醫教日常5招不當「軟爛男」

醫師舉例，若與伴侶關係氣氛緊張、壓力過大等，恐導致心因性勃起功能障礙；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕行房不順利，「小弟弟」垂頭喪氣，害您也垂頭喪氣嗎？泌尿科醫師施冠偉提到，致勃起功能障礙原因多，如心理、血管、生活方式等，因此可多做有氧運動、控制體重、戒菸酒、減壓保持好心情，以及均衡飲食等日常生活改善，或是藉由治療方式，擺脫「舉弱」男稱號！

施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文分享，勃起功能分4個等級，分別為：蒟蒻1級，陰莖正常變大，但卻硬不起來；剝皮香蕉2級，陰莖正常變大，但硬度不足，可能困難行房；香蕉3級，陰莖正常變大，硬度普通，勉強行房；以及小黃瓜4級，也就是陰莖正常變大，硬度在最好的狀態，行房順利者。

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2大面向致勃起功能障礙

為何會有勃起功能障礙（Erectile Dysfunction，ED）？施冠偉說明，原因有很多，包括心理、神經、血管、荷爾蒙和生活方式等不同面向：

●心因性勃起功能障礙：如與伴侶關係氣氛緊張、壓力過大、焦慮憂鬱、心理創傷、擔心表現不佳等性慾低落，年輕人最為明顯。

●器官性勃起功能障礙：中老年人或代謝症候群患者中容易因血管性問題發生，陰莖海綿體血管阻塞，造成勃起困難，三高患者常為勃起功能障礙常見共病之一。

醫師提醒，菸酒會影響勃起功能，因此建議減少或戒除菸酒，有助於改善性功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常、治療改善勃起功能

改善勃起障礙從日常做起！施冠偉建議，做好5件事，包括：有氧運動促進心血管健康，降低焦慮和壓力，有助於改善勃起功能，提升身體健康和性功能；控制體重，促進心血管健康；菸酒影響勃起功能，因此建議減少或戒除菸酒，有助於改善性功能；減壓保持好心情；而飲食上，則建議均衡飲食，多攝取健康豐富的穀類、蔬果，減少精緻澱粉、醣類攝取。

至於治療上，施冠偉提及，治療勃起功能障礙從藥物、手術、震波治療、再生醫療都有，療程選擇，需經醫師評估：

●藥物協助：包含短效的威而鋼（Viagra）、樂威壯（Levitra），以及長效犀利士（Cialis）。其中，有國外文獻指出，在服用樂威壯15分鐘後，就有勃起反應，因此若想循序漸進者，犀利士非常適合，想天天服用也有5毫克的劑型，每日服用一錠，感覺對了也就硬了。

●人工陰莖：將人工的海綿體置入陰莖內。

●低能量體外震波治療（Low-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy，LI-ESWT）：用外部震波刺激血管生長增加陰莖回流。

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