少子化恐衝擊捐血 陳建仁籲年輕人加入

台灣捐血運動邁入50週年，近年來國民捐血率維持在8%以上。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕捐血尚未普及時，不只受到民眾排斥，還遭受職業賣血者（血牛）的抗議，但近年來維持著8%以上的捐血率。前副總統、中研院院士陳建仁說，在少子化影響下，能捐血的年輕人可能越來越少，需要民眾更積極的參與，也希望未來能調高捐血年齡上限，讓民眾能捐得更久。

中華捐血運動協會理事長葉金川說，捐血推動之初仍有數萬人以賣血為業，但「那些賣血的人比受血人還不健康、比受血人還蒼白」，最終在疾病風險、職業賣血者的健康考量下，全面禁止賣血，民眾也從一開始的排斥，到現在願意捐血助人，如今1年的捐血量也從一開始的3817單位，提高到2023年的285萬8283單位，國民捐血率則維持在8%以上。

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前副總統、中研院院士陳建仁則說，台灣至今每12人中，就有一個人捐過血，希望這樣的傳承能夠繼續下去，但在少子化的影響下，年輕人已經越來越少，需要大家更積極出來捐血，而現在國人平均餘命已經提高，希望未來捐血年齡上限可以提高，讓大家有更多時間能夠捐血。

健保署長石崇良則說，台灣捐血率高、用血率也高，未來除了呼籲民眾加入捐血外，臨床上也要隨科技進步，尋找輸血以外的替代方案，讓寶貴的資源得到最好的運用，血液中也還有很多細胞、物質可以開發。

此外，規律捐血長達50年、從未中斷的護理師鄭小姐已經68歲。她說，因為父母、弟弟都是癌症患者，她作為護理人員也看到患者對血液的需求，因此從18歲開始規律捐血，也為了一直捐下去，比一般人更關注自己的健康情況，到現在還能支援第一線的護理工作，希望未來能有更多年輕人願意捐血，幫助有需要的人。

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