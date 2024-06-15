健康網》幼兒弱視防治 醫：及早發現與治療是關鍵

莊孟霓說明，每100個孩子裡會有3-5位有弱視的狀況。發生的原因有屈光性、遮蔽性、斜視性，及早發現及早治療；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了逐年增加的幼兒近視，目前視力保健計畫已經下調到幼稚園學童弱視，因此得到了及早發現的機會，中國醫藥大學台北分院眼科醫師莊孟霓於臉書粉專「眼科小女子 莊孟霓醫師」發文說明，每100個孩子裡會有3-5位有弱視的狀況。發生的原因有屈光性、遮蔽性、斜視性，及早發現及早治療。

弱視發生原因

莊孟霓提到，弱視發生的原因有屈光性、遮蔽性、斜視性，趨光性是因雙眼度數差異大、高度近視、遠視、散光所造成；遮蔽性則是光線進入眼球的路徑被阻斷，如先天性白內障。

請繼續往下閱讀...

莊孟霓說明，視力發展到8-10歲後，要再進步的機會就低很多，所以弱視治療最重要也最困難的因子就是及早發現。可是要讓學齡前的孩童學會比視力不容易，要讓他們專心認真比視力更是困難，需仰賴家長在家多次的訓練（印C或E字教導怎麼比缺口。）還有讓孩子對門診熟悉後不再恐懼（各種貼紙小零食誘騙），需要花上大量的時間才能夠讓診斷到治療的時間縮短，增加弱視進步的機會。

莊孟霓提醒，若還不確定自己孩子的視力狀況如何，趕快寫個大大的C/ E教他們怎麼比缺口後，到眼科診所檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法