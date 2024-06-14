健康網》兇手「不一定是脂肪」！ 節後變胖原因一次曝光

營養師提到，短期間的體重變化主要是受水分影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節剛結束，看到體重計上數字增加，馬上就聯想到是粽子害的。營養師余朱青直言，增加1公斤體脂，是要多吃7700大卡，相當於約15顆粽子，但想必多數人沒有吃這麼多。短期間體重變化主要受水分影響，而影響體內水分多寡與平時飲水、排出量有關外，還可能受到高鈉飲食、高碳水飲食、阻力運動、情緒壓力、生理期的影響。

​余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」發文分享，短期間的體重變化主要是受水分影響，而影響水分的關鍵，除了平時飲水量、排汗／排尿／排便量外，還包括以下原因：​

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●高鈉飲食：體內水份滯留，容易水腫，吃泡麵或粽子搭配的甜辣醬本身鈉含量較高，可能是隔天臉腫得跟「麵龜」一樣的原因。

●高碳水飲食：身體抓水能力強，水分易滯留，減重初期完全禁碳水的攝取，因此成了減重初期體重會下降非常快速的原因之一。

●阻力運動：身體的肌肉破壞修復時，增加體內儲存的水份。

●情緒壓力：體內分泌壓力性荷爾蒙（皮質醇、醛固酮），降低身體排水能力，水分滯留。

●生理期：體內分泌荷爾蒙（黃體素），導致水分滯留。

余朱青補充，以上​都是影響體重在短時間內變化的原因之一，因此大家不用過度擔心！唯有養成正確飲食觀念及良好生活習慣，才能維持健康體重。

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