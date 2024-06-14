健康網》夏季失眠有解方 中醫教：養心、控溫、飲食調理助眠

中醫師指出，夏季想要良好睡眠，除了建立良好作息、保持運動習慣之外，也建議睡前冥想減輕壓力，並且不要在睡前吃太飽；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕引起失眠的原因有很多，但有人的睡眠偏偏在夏天特別不好，為什麼呢？中醫師鄭天麗於臉書粉專「昌盛堂中醫診所」發文指出，養心是夏天最關鍵的養生目標。想改善睡眠品質，除了建立良好作息、保持運動習慣之外，也建議建立睡前儀式感，如睡前冥想、瑜珈等來減輕壓力，並且不要在睡前吃太飽。

鄭天麗說明，夏天心火燃燒的程度與睡眠的好壞息息相關，中醫的「心」，指的除了心臟本身，也有心神的含意，與大腦皮質、神經有關，所以心火過旺的人，常在夏天表現心神煩亂，不易入睡或者是半夜淺眠易醒。

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開啟冷氣舒眠 維持溫度適宜

鄭天麗說，可使用空調、風扇來保持涼爽舒適、適宜的睡眠環境，睡眠時室內的空調建議調整在24~26度之間，若身體較虛，在冷氣房容易手腳冰冷、體溫調節不佳怕冷又怕熱的人，建議設定舒眠模式，通常冷氣在4小時內會自動調升1~2度，避免冷氣吹到感冒或是室內中陰暑（一種夏天的中暑表現，體內發熱卻不流汗、疲倦無力、頭痛噁心、頭暈、腹瀉嘔吐等症狀） 。此外，可使用除濕器或空調來控制房間濕度，避免床上用品潮濕。

作息宜夜臥早起 補眠不要過頭

至於作息，鄭天麗指出，夏天日照時間延長可能會影響人體的生物時鐘，使人晚睡晚起，進而影響睡眠品質。中醫內經《素問.四氣調神大論》中提夏天養生：「夏三月，此為蕃秀。天地氣交，萬物華實，夜臥早起，無厭于日，使志勿怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外，此夏氣之應，養長之道也；逆之則傷心，秋為痎瘧，奉收者少，冬至重病。」

她表示，夏天應順應著陽光起床，週末盡量不要因為想補眠而睡到中午，一旦打亂身體的平衡，就會容易出現失眠情形。可以建立睡前儀式感，通過放鬆的活動如瑜伽、冥想等來減輕白天的壓力和焦慮，盡量不要在睡前滑手機，有助於改善睡眠品質。

中醫師指出，有失眠情形。可以建立睡前儀式感，通過放鬆的活動如瑜伽、冥想等來減輕白天的壓力和焦慮，盡量不要在睡前滑手機，有助於改善睡眠品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

避免刺激性飲食 別吃飽就睡

在飲食方面，她建議要避免攝入過多刺激性食物或飲料，如咖啡因、糖分和辛辣食物，以中醫觀點，刺激重口味的食物都會助長心火或脾胃之火，心火影響心神，脾胃熱則會加重胃的負擔，使腸胃不好消化，睡前吃了宵夜就躺下，胃酸逆流常會影響到睡眠的品質。

調整飲食運動作息 6招助眠

富含色胺酸的食物：如雞肉、魚類等白肉，色胺酸有助於合成褪黑激素和血清素，有助於調節睡眠。

富含鎂的食物：如燕麥、堅果、菠菜等，鎂能夠放鬆神經系統，促進睡眠。

富含褪黑激素的食物：如櫻桃、香蕉等，中醫用藥中常見的纈草，是著名的安神藥，在養心安神、鎮定助眠方面有很不錯的效果，藥物中也含有大量褪黑激素，有助於調節睡眠周期。

定期定時運動：常有人說晚上運動會更睡不著，盡量選擇白天運動，適度的運動可以促進身體的疲勞感，有助於提高睡眠品質。

建立良好的睡前習慣：放鬆活動很重要，避免做太多需要動腦的事情，會讓心火有點亢進，且盡量避免使用電子產品讓藍光影響你入睡。

控制光線：睡前避免暴露在強光下，強光會減少褪黑激素的分泌，讓我們慢慢的把燈光調暗，幫助入眠。

私房可幫助睡眠的飲品

至於睡前飲品，可以嘗試一些有助於放鬆的飲品，如溫牛奶、花草茶等，避免攝入含有咖啡因的紅、綠茶或其他刺激性成分。同時，可以嘗試一些富含褪黑激素的果汁，如櫻桃汁（忌太甜），有助於調節睡眠周期。

若還是睡不著，舌尖很紅，口舌乾燥，心火明顯的人也可以嘗試這款中藥茶飲—百合舒眠茶（一人份） :百合10克、枸杞5克、杭白菊3克

作法：600cc水煮滾，小火再煮5分鐘，放涼，下午或晚餐後飲用。

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