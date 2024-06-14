腸病毒最新研究 國衛院：控制血糖有助減少重症風險

國衛院分子與基因醫學研究所研究員莊志立（右2）指出，腸病毒感染會導致高血糖，而高血糖又會讓病毒大量複製，更容易侵入大腦中樞引起重症。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕目前國內正處於腸病毒流行期，許多家長在小孩感染腸病毒食慾不振時，會給點「甜頭」像是含糖飲料、布丁或果凍等甜食，不過國家衛生研究院最新研究發現，避免血糖上升有助於減少重症風險。

國衛院分子與基因醫學研究所研究員莊志立指出，1998年台灣首度爆發腸病毒71型疫情，當年有405例疑似病例，其中有78例幼童死亡，此後每年3至5年會就會再出現一次大流行，國內正處於流行期，雖然多數病例為輕微或無併發症，但仍有少數病例發生重症或死亡，促使團隊投入研究，試圖找出造成重症的原因。

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莊志立說，高血糖在嚴重感染期的病人中非常常見，但確切的作用機制仍不清楚，團隊利用具有人類腸病毒71型受體的基因轉殖小鼠hSCARB2進行研究，發現經注射胰島素調降血糖水平後，可提高小鼠存活率，且能減少腦幹中的病毒量，顯示病毒誘導宿主產生高血糖現象，可能是病毒藉以控制宿主複製病毒的重要機制。

國家衛生研究院最新研究發現，避免血糖上升有助於減少重症風險。（國衛院提供）

莊志立說，研究發現，腸病毒感染後會攻擊胰島細胞，使其釋放胰島素的能力下降，這就會導致高血糖，而高血糖會誘發微小核糖核酸（miR-206）的水平上升，miRNA-206又會抑制胰島素的產生，結果就是高血糖變得更嚴重。

莊志立指出，惡性循環下，病毒能在短時間內大量複製，可以更容易進入大腦，損害人體的生命中樞，導致心臟和呼吸問題，這是腸病毒引起重症的關鍵原因；研究也看到，其他毒性較低的腸病毒對miR-206的表現則沒有顯著影響，因此miR-206在病毒的神經毒性中扮演了關鍵角色。

國衛院感染症與疫苗研究所研究員周彥宏指出，雖然腸病毒重症較常發生在兒童身上，不過65歲以上族群多有代謝問題，正值腸病毒流行高峰期，中老年人若感染腸病毒也要特別注意高血糖引起的神經性毒性問題。

研究成果發表在今年疾病診斷與治療知名學術期刊「Theranostics」，國衛院副院長許惠恒指出，過去臨床端會監測包括血糖在內的各項數值，穩定病人血糖，但透過此研究，證實高血糖與腸病毒重症間的關係，未來有望針對miR-206進行研發，成為治療腸病毒感染的新策略。

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