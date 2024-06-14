中部去年捐血績優團體揭曉 紫南宮逾5萬次奪冠

南投竹山紫南宮每次辦捐血活動均大排長龍，去年號召逾5萬次捐血。（資料照，記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕今天6月14日是世界捐血日，根據台中捐血中心統計，去年南投縣包括竹山紫南宮、南投郵局等7個單位獲頒捐血績優團體，其中，紫南宮號召逾5萬次捐血，更是中部地區捐血次數最多的團體。

南投縣衛生局指出，去年度南投縣捐血績優獲表揚單位包括竹山紫南宮、南投郵局、住商不動產中興新村店、南投市國際同濟會、九二一同濟會、南投縣不動產仲介經紀商業同業公會、小仁泉極品豆漿南投竹山店。其中，紫南宮的捐血次數高達5萬1739次，是中部地區捐血次數最多團體。

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而去年普台高中及埔里高工，捐血率皆超過60%以上，獲捐血績優學校表揚，縣內並有17名男性，累計捐全血達150次或分離術達500次，4名女性捐全血累計達100次，均獲頒金質榮譽紀念章。

南投縣政府警察局舉辦捐血活動，警察局長吳耀南帶頭挽袖捐血。（南投縣警察局提供）

此外，南投縣政府警察局也於6月15日警察節前夕舉辦捐血活動，警察局長吳耀南帶頭挽袖捐血，吳耀南示，警察平時忙於治安維護、交通疏導等工作，但身為人民保母做公益的熱忱不落人後，盼同仁透過捐血讓自己更健康，也為醫療用血盡一份力量。

南投縣衛生局長陳南松表示，血液的捐、供平衡，需要社會大眾持續共同努力，呼籲健康的國人能養成定期定量捐血的習慣，發揮你我的影響力，共同維護需要緊急用血病人的安全，各捐血地點、捐血時間及最新血型庫存量，可查詢台灣血液基金會之網站 ，或加入通訊軟體LINE「愛捐血」官方帳號。

6月14日是世界捐血日，南投高商學生響應捐血活動。（南投縣衛生局提供）

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