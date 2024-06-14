健康網》染髮會增膀胱癌風險？ 醫：間隔至少3個月以上

蔡逸珊表示，只要按照產品的安全使用說明、保持身體良好的代謝、每次染髮間隔至少3個月以上，並不需要過度擔心；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過去曾經有文獻表示，過度染髮可能提高膀胱癌的可能性！食藥署邀請皮膚科蔡逸珊醫師分享使用染髮劑的注意事項，蔡逸珊表示，根據近期研究，只要按照產品的安全使用說明、保持身體良好的代謝、每次染髮間隔至少3個月以上，並不需要過度擔心。

食藥署提醒，若頭皮有任何不適，像是濕疹、紅癢、毛囊炎、任何傷口，或正在孕期和哺乳的民眾，都不建議染髮。若想染髮，應先尋求醫師建議與治療，待頭皮恢復健康後再染髮。

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在選擇和使用染髮劑時，蔡逸珊提出4項叮嚀：

1.避免使用標示不清、來路不明的產品，應選擇完整標示成分的染髮劑。

2.染髮當天喝大量的水，增加代謝。

3.進行染髮之前，先在耳後或手腕等位置進行皮膚敏感性測試，確保產品不會引起過敏反應。

4.使用後若有紅疹、發癢、脫屑、水泡等不良反應，請立即就醫，避免更嚴重的症狀或落髮危機。

蔡逸珊建議，染髮後若陸續有白髮或原髮色生成，可用暫時性的著色劑來取代染髮，可有效的遮掩新生髮根，且無需太頻繁染髮，是相對安全的好方法。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第978期

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