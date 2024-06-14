高雄大同醫院傳經營權恐易主 衛生局：將公開招標

現由高醫體系經營的高雄市立大同醫院今年底將期滿15年，因高醫未取得優先議約權，將重新公開招標。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大同醫院委由高醫體系經營至今（2024）年底將期滿，近日傳出高醫未爭取到優先議約權，造成大同醫院內部員工人心惶惶，甚至傳出長庚體系可能進駐，對此，大同醫院仍會擬定好策略投入招標，希望有公開、公正、透明的程序，高雄市衛生局則回應，現正進行公開招標的程序。

2010年高雄市政府將大同醫院以ROT方式委由高醫體系經營，至2024年12月31日屆滿15年，高醫的營運權歸將還政府，據衛福部近日公布的2022年高雄各醫院結餘，大同醫院整體結餘6.17億元排高雄市公私立醫院第3名，僅次於高雄長庚和高醫。期滿前夕，高醫爭取優先議約權，不過遭到評審委員會否決，因此，大同醫院經營權將重新召標，引爆新的一波爭奪戰，也因此引發內部員工恐慌，擔心工作不保等問題。

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端午節連假前夕，大同醫院院長傅尹志在寫給員工的公開心中提及，「有關高雄市立大同醫院委託經營暨整建計畫優先定約案經過主動積極爭取與協商後，結果固然不如期待，但我們已經擬定好具體策略持續朝向下一個目標邁進，高醫體系將以更優質的醫療品質與公共衛生服務積極參與未來大同醫院後續相關招標作業，全力守護高醫全體同仁經營市立大同醫院過去14年得來不易的成果與卓越的成就。」

大同醫院院長傅尹志給院內員工的公開信。（民眾提供）

大同醫院副院長郭耀仁表示，尊重市府決定，另針對網傳的其他訊息不予評論。郭耀仁說，高醫仍會積極因應、爭取守護高雄市民健康的承諾，希望有公開、公正、透明的程序，高醫自豪過去在大同醫院經營的成果，不僅獲得市民的肯定，甚至獲得醫學中心品質的國家優良品質金獎，這是1100多個員工和家庭努力的成果，也投入非常多心血在服務社區老化人口上，包括公共衛生、老人照護、福樂學堂，以及今年成立的大南方咀嚼吞嚥基地等，團隊高度重視員工的權益，已與體系擬定好具體策略，高醫一校五院，必然會保障同仁們的工作與福利，沒有任何的疑慮。

對此，高雄市衛生局表示，高雄市政府所屬市立大同醫院委託經營案，履約期自2010年1月1日起至2024年12月31日為止共15年，刻正依法定程序公開公正辦理後續招標事宜。

衛生局表示，市立醫院之宗旨以照顧市民的健康職責、提升改善醫護待遇、促進市民健康，作為市府推展衛生醫療政策的堅強助力，錨定醫療平權照顧弱勢，落實社會實踐目的，發揮公共衛生功能，促進高雄市民的健康。

衛生局強調，經營權招標沒有員工解聘的問題，為保障市立大同醫院所有員工的權益，接續之合約內容定依既有條文納入履約要件，也歡迎所有符合資格者依法定公開公正評選程序之下參與競標。

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