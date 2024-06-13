健康網》別叫我「洩」先生！ 醫曝3原因 3治療拯救「性」福

醫師提到，早洩可能是受到心理因素、陰莖過度敏感，以及血清素受體功能不良影響；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「寶貝，你怎麼一下就『洩』氣？」性致勃勃開始，卻因為太早繳械，恨不得找個地洞鑽！泌尿科醫師黃冠鈞指出，出現早洩可能是受到心理因素、陰莖過度敏感，以及血清素受體功能不良影響，可透過藥物治療、性行為前塗抹外用藥物，以及手術治療改善，不只如此建議多與伴侶溝通建立信心，相信對病情有很大的幫助。

早洩分成先天及後天

黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文提到，歡愉的雙人運動中，別因為早洩而壞了美好時光，因此分享2大早洩症狀（premature ejaculation），分別為先天型及後天型：

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●先天型：病因不明，從第1次性行為開始幾乎無法控制射精。在插入陰道前或插入後約1分鐘內射精。

●後天型：原本沒有早洩的症狀，因後天潛在症狀造成，導致插入陰道前或插入後約3分鐘內射精。

就醫治療外多與伴侶溝通建立信心

為何會出現早洩？黃冠鈞表示，大致分為3個原因，包括：性生活的負面經驗、壓力太大，造成情緒起伏等心理因素；陰莖過度敏感；以及血清素受體功能不良。因此提供早洩治療3方式，供民眾參考，同時也提醒，除了以下醫療治療外，建議多嘗試幾次，多與伴侶分享、溝通，待信心建立後，相信對病情是有很大的幫助：

●藥物治療：選擇性血清素回收抑制劑，如達泊西汀 （Dapoxetine） ，吸收速度快，建議在性行為前1小時服用，但後遺症易有噁心、頭痛。雖然沒有健保給付，但價格親民，針對先天型早洩有不錯的效果。

●外用藥物：可在性行為前15分鐘將局部麻醉劑（Lidocaine cream）抹在陰莖上，利用藥物，使龜頭減少敏感達到延遲射精，可改善早洩。不過，因麻醉藥物容易女方陰道麻痺，建議戴保險套。

●手術治療：龜頭減敏手術（Megafill）將異體真皮粉注射至龜頭的皮下組織，降低龜頭的敏感度，維持時間為半永久，且性行為前不需藥物支援。

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