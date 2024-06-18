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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》水果建議每日吃2份 營養師：西瓜吃「這麼多」

2024/06/18 06:30

西瓜1份：紅西瓜1瓷碗（180g），小玉西瓜1尖瓷碗（195g）；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近盛產許多又香又甜的水果，讓人忍不住一口接一口，但要注意份量，才不會吃出「病」來。營養師顏瑜萱於臉書專頁「瑜萱營養師」發文表示，過量的水果一樣會造成肥胖和脂肪肝。成人每天的總水果攝取量為2份，以1份為例，小顆荔枝約8-9顆，紅西瓜1瓷碗（180g），小玉西瓜1尖瓷碗（195g），愛文芒果八分滿瓷碗。

5水果建議攝取量

顏瑜萱指出，衛生福利部建議成人每天「總水果」攝取量為2份，以下提供1份的量給大家，可以在吃水果之前，先用碗將適當的份量盛起，可以避免不小心過量。

荔枝1份（100g）：小顆荔枝約8-9顆，大顆玉荷包約5-6顆。

西瓜1份：紅西瓜1瓷碗（180g），小玉西瓜1尖瓷碗（195g）。

愛文芒果1份（150g）：八分滿瓷碗（去籽1片半）。

水蜜桃（145g）：八分滿瓷碗（中型1顆）。

李子（145g）：小顆4顆。

顏瑜萱提到，醃桃子和醃李子都是先用鹽，將水果表面搓過殺菁後，再加入大量的糖醃漬，因此鈉和糖的含量高。熱量控制者、糖尿病患和高血壓者，盡量避免或是減少攝取，一般人也要注意食用量，以減少身體負擔。

她提醒，以上幾款夏季水果，都屬於高升糖指數水果，建議糖尿病患者於餐間一次只吃一種，不多於1份，來預防反應性低血糖發生。

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