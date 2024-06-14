健康網》1圖看懂3種假牙差異！ 牙醫：想要好清潔就選它

牙醫師提醒，每個人的口腔狀況不同，將依據口內實際狀況、生活飲食習慣及預算等，推薦不同的假牙贋復選項；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「聚餐後，要再洗活動假牙，真的好尷尬！」這是許多使用活動假牙的人心聲，那麼除了活動假牙，假牙還有哪些選擇呢？台北植牙醫師廖富洲在粉專「牙醫推薦 廖富洲植牙醫師」整理植牙、活動假牙、固定式牙橋之咬合力、使用壽命、清潔方法等比較，供民眾參考，如清潔上，植牙為3者間相對容易清潔，僅需刷牙及牙線清潔，定期使用漱口水即可。

●缺牙療程1—植牙：植牙手術不用修磨相鄰的自然牙，術後也能獲得與自然牙相似的咬合力，無論是單顆缺牙或是多顆缺牙都能修復，是許多缺牙患者的首選。

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●缺牙療程2—活動假牙：活動假牙可隨時配戴與拆下來清洗，可根據缺牙狀況製作，相較之下是較為彈性的假牙贋復選擇。但對於從未戴過活動假牙的人而言，異物感較為明顯，在配戴初期會因不適應，而需密集回診調整。

●缺牙療程3—固定式牙橋：牙橋是一種固定的假牙，需在缺牙區2側有穩固的自然牙當作支台，因此在製作牙橋前，須先修磨缺牙區2側牙齒，取模製作完成後，再將牙橋安裝於已修磨的牙齒上。不過，因修磨量較大，多需事先完成根管治療，且因支台牙齒要分散整個牙橋的受力，容易造成牙周受傷。

廖富洲提醒，每個人的口腔狀況都不太相同，將依據口內實際狀況、生活飲食習慣及預算等，推薦不同的假牙贋復選項。

牙醫師將植牙、活動假牙、固定式牙橋3種假牙進行比較。（圖取自廖富洲臉書專頁）

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