健康網》不愛動小心血壓過高！ 醫：整天坐、躺機率增50％

研究發現，每天靜態行為多1小時，收縮壓增0.06mmHg，舒張壓增0.20mmHg；每天靜態行為多1小時，血壓過高機率增2%；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是個「能坐就不站，能躺就不坐」的人嗎？義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑引述國外研究提醒，每天靜態行為多1小時，血壓過高機率增2%，也就是說若幾乎坐、躺，血壓過高機率增近50%；另1篇研究則顯示，久坐時間降低，血壓降低越多，因此尤其是年長者，需積極介入，制定目標，即便1天僅減少30分鐘坐著，也能有效降低血壓，從小動作，如常站著看電視、聊天，不要一直坐著，會對健康更有幫助！

洪暐傑在臉書專頁「洪暐傑醫師的愛講空間」發文分享，1名70多歲高血壓患者，定期回診追蹤病況，不料，近日回診時，卻發現男子血壓紀錄變高，雖不需馬上調整藥物，但還是提醒不要吃太鹹、多運動、多吃蔬菜等。

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爾後，洪暐傑又接著詢問北北是否有運動習慣，但患者卻表示「沒什麼力氣運動啦」，患者的女兒補充說：「醫生，爸爸整天都是坐著看電視，要不然就躺著，都沒在動」。醫師聽完後，便試著說服男子，希望至少在廣告時間站起來原地踏步，這樣一整天下來就可增加不少活動時間及減少坐著時間。不過，患者卻質疑地說：「醫生，廣告時間很短，我站起來這一點點時間，一小段一小段的，真的會對高血壓有用嗎？」

70歲男子整日坐著看電視，要不然就躺著，都沒什麼在活動；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

每天靜態行為多1小時 血壓過高機率增

針對久坐與血壓的關係，洪暐傑引述2015年6月發表於「運動醫學（Sports Medicine）」的論文，整理28篇相關研究，一共108,228人列入分析靜態行為（坐著、躺著）時間對收縮壓的影響，並將107,791人分析靜態行為的時間與舒張壓的影響。結果顯示，每天靜態行為多1小時，收縮壓增0.06mmHg，舒張壓增0.20mmHg；每天靜態行為多1小時，血壓過高機率增2%。他直言，進一步計算，可發現整天幾乎坐、躺的人，血壓過高機率增近50%。

控制坐著時間 可讓血壓降低

久坐時間對血壓有幫助！洪暐傑引述另1篇在2024年3月發表於「美國醫學會雜誌網絡開放（JAMA Network Open）」期刊的論文，研究包含283位60到89歲年長者，其中65.7%是女性，平均BMI是34.9kg／m2，51.9%（147人）是有高血壓的診斷，69.3%（196人）有在使用高血壓藥物。

研究將參與人員分成2組，第1組（介入組），是接受10次健康教練諮詢，且設定減少坐著時間目標，也提供站立工作桌和健身追蹤器（體適能手環）等，幫助提醒中斷久坐；第2組（對照組）也是接受10次健康教練諮詢，但設定目標不相同，為較一般性的健康生活目標，不包括體能活動或久坐情況調整。在研究開始前，以及執行後3個月、6個月都會評估每天坐著的時間及血壓數值。研究結果發現：

●第1組（介入組）：經過設定減少久坐目標及提供相關工具後，在第3個月平均每天坐著的時間減少了38.38分鐘；第6個月時，平均每天坐著的時間減少40.36分鐘，同時收縮壓也降低6.67mmHg，舒張壓降低1.32mmHg，減重3.56公斤，腰圍減少1公分。

●第2組（對照組）：只有設定一般性的健康生活目標下，在第3個月平均每天坐著的時間減少6.94分鐘；第6個月時，平均每天坐著時間減少8.51分鐘，收縮壓降低3.19mmHg，舒張壓降低1.58mmHg，減重3.45公斤，腰圍減少0.54公分。

研究結果發現，相較於廣泛性的單純健康生活目標設定者（第2組），積極介入制定減少久坐目標者（第1組），能更明顯降低久坐時間與降低血壓值的效果。在第3個月減少平均每天坐著時間中，第1組效果更好，比第2組多減少31.44分鐘；第6個月時，第1組降低坐著時間的效果也是比較好，多減少31.85分鐘，同時降低收縮壓的效果也多3.48mmHg。至於舒張壓、體重、腰圍則是2組無明顯差異。

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