健康網》台男身高縮水？ 醫列2原因：「這」偷偷變大難發現

醫師表示，進入青春期越早，長高時間就越少。女生越早進入青春期越早來初經，越早停止長高；但是男生進入青春期通常比較難被發現；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部調查，男生平均身高縮水1.2公分，而女生卻增高了，為什麼有這個現象？禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒在臉書粉專「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」發文表示，女生進入青春期，通常是胸部開始發育；而男生進入青春期並不是變聲，而是蛋蛋開始變大。所以相較女生，男生青春期容易被忽略，又加上沉迷3C打電動，較少在運動，可能導致身高縮水。

根據衛生福利部國民健康署國民營養健康調查，2017到2020年18歲男性平均身高為172.1公分，較2013到2016年的173.3略減1.2公分；女生部分，則是自2013到2016年的160.7公分，略微上升0.5公分達161.2公分。針對此現象，國健署說明是抽樣誤差所致。

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長高與青春期早晚有關

陳菁兒表示，女生進入青春期的第一個表現，通常是胸部開始發育。而胸部發育很容易被家長發現，就會趕快把握時間，開始注意作息，密切追蹤身高。

她提到，男生進入青春期的第一個表現，並不是變聲，而是蛋蛋開始變大。在門診常遇到，檢查蛋蛋時褲子一脫，父母才發現變大了。所以男生進入青春期的時間，有可能會被忽略，因此錯過長高的黃金時間。

長高速度跟生活作息有關

陳菁兒指出，早睡、多運動，少吃精緻澱粉和油炸食物，多吃蛋白質均衡營養素，可以長的比較快。以運動來說，有觀察到幾個現象，就是男生的運動量感覺變得比較少。若比較30年前，男生下課的活動都是出去打籃球，但現在下課後沉迷3C打電動，且男生比例明顯多於女生，不運動又熬夜，長的速度當然比較慢。

陳菁兒說，女生喜歡運動的比例反而變多了，舉例來說，很多小妹妹看診都會說「想要長高，想要當BLACKPINK，有在學跳舞」，當然其他運動也是，可以觀察到女生喜歡運動的比例有變多。她總結，男生青春期不易發現，容易誤判長高時間，且男生可能沈迷3C的時間和比例比女生多。

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