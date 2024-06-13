美禽流感牛傳人有「結膜炎」症狀 疾管署公布新修通報條件

疾管署公布自6月15日起，將結膜炎納入新型A型流感通報定義，凡「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」者即須通報。（疾管署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國今年3月爆發全球首例乳牛感染H5N1禽流感事件，當地已通報至少3起人類感染病例，患者共同症狀之一為「結膜炎」。衛福部疾病管制署今（13日）公布自6月15日起，將結膜炎納入新型A型流感通報定義，凡「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」者即須通報。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）先前公布的3起H5N1病例，均為牛傳人，並非人傳人。疾管署發言人曾淑慧指出，美國個案共同症狀之一就是「結膜炎」，過去並未出現類似情形，因此疾管署5月13日召集農業部、食藥署及相關專家，召開傳染病防治諮詢會流感防治組會議，決定接受專家建議，修訂病例定義，15日正式生效。

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曾淑慧說，此次修訂新型A型流感傳染病病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項，臨床條件增列急性結膜炎，流行病學條件增加10日內有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史者，另通報定義新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」者。此外，採檢項目增加「結膜擦拭液」，適用於有急性結膜炎症狀者。

曾淑慧表示，包括世界衛生組織（WHO）在內，目前皆評估對人類風險仍低，除非與受感染動物有接觸，否則人類受感染機率低。呼籲臨床醫師提高警覺，看診時確實詢問與紀錄個案的TOCC（含旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚），針對符合通報定義個案進行採檢及通報。

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