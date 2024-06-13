土城惡火3死》鋰電池燃燒 專家：小心毒氣傷呼吸道

新北市土城延壽路一處華廈今（13日）凌晨3時許，疑似因鋰電池爆炸，引發火災釀成3死。（消防提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北市土城延壽路一處華廈今（13日）凌晨3時許，疑似因鋰電池爆炸，引發火災釀成3死。毒理專家招名威表示，鋰電池燃燒會產生數種毒氣，其中氟化氫具有惡臭、刺鼻味，也可能會造成氣管及肺部疾病；而內政部消防署則提醒，鋰電池起火建議使用乾粉滅火器，有機會將火災撲滅，但若能將其放入水桶中，會有更好的效果。

鋰電池不慎起火對人體有哪些危害？中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書專頁「招名威教授 毒理威廉」曾發文指出，鋰的電池燃燒，它會產生數種毒氣，包括甲烷和氟化氫，其中氟化氫會影響呼吸道、肺部，所以很多人會覺得一直咳嗽、呼吸不順、胸悶，若吸到量多的話，它可能會造成氣管及肺部疾病。

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鋰電池起火 應用乾粉滅火器或泡水桶

內政部消防署補充，鋰電池起火或爆炸的主要原因分別為外部短路、內部短路、及過充。有時過充引發鋰電池內部短路所造成的爆炸，可能發生在終止充電後一段時間，曾有手機爆炸經驗的消費者共同的描述都是拿起手機時發現手機很燙，過不久後就發生爆炸。

鋰電池起火該怎麼辦？消防署表示，小型鋰電池組火災，如筆電、行動電源等，使用乾粉滅火器有機會將火撲滅，但若能將其放入水桶中，會有更好的效果；至於大型鋰電池組，如電動車等，乾粉滅火器恐無法將火撲滅，惟有以大量水撲滅效果最佳，其主要是因持續的散熱與降溫，減低及阻斷電池芯產生的熱失控。

消防署提醒，鋰電池如果使用不當容易隱藏危險。因此呼籲民眾，使用前詳閱說明書，並依說明書內容使用；充電時避免在陽光直射、高溫或易燃物附近；充電完成請盡速移除電源，避免過充現象；使用時不藥過度放電，以免降低電池壽命；手機、行動電源產品應避免摔碰、擠壓及撞擊；攜帶時，避免金屬物接觸到電池兩極造成短路。

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