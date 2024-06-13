急診誤會？婦人肋骨斷裂3根變7根 真相曝光

婦人經微創手術後，在彰化醫院休養。（照片由醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年71歲的張姓婦日前騎機車自摔送醫，第一間醫院急診醫師告訴她，肋骨斷3根，服藥休息，會慢慢癒合，但她因劇痛，改到彰化醫院看診，結果發現斷了7根，經微創手術才解痛。婦人疑問，這是不是誤診？彰化醫院表示，肋骨斷裂易發生挫傷陷阱，骨折處開始位移，就可能造成今天的結果。

張婦日前受傷後被送到某醫院急診室，經X光片診斷，左胸和右胸肋骨共3根斷裂，醫師矚附，服藥觀察，應該會慢慢癒合。經一個禮拜的休養，越來越痛，連呼吸都痛。改到彰化醫院看診，沒想到斷了7根肋骨，家屬覺得是之前的醫院誤診，白白受痛。

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彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰指出，會出現斷裂根數不同的說法，其實，通常不是誤診的問題，有可能事發時，骨折處一開始未移位，但後來移位了；也可能因為肋骨較細，照X光時骨折處重疊於心臟、縱膈腔部位的陰影，看不出骨折；或可能骨折斷裂處的兩端相對位置沒變，沒有錯位畸形和碎骨片，難以看出。

林聿騰說，因為上述各種可能原因造成的肋骨骨折診斷落差，一般稱為挫傷陷阱，在臨床上，這類病人常會嘆道，肋骨斷裂已經痛不欲生，還要多受折騰，其實，肋骨不管斷幾根，若疼痛沒有好轉，就應找專科醫師再檢查評估後續該如何處理，求取身體及生活品質比較好。

林聿騰表示，肋骨斷裂若不處理，骨頭也會自行慢慢癒合，但對於斷了3根以上及錯位嚴重、胸壁穩定性受影響者，癒合可能達半年，也可能發生氣胸、血胸，又要忍受長期疼痛，還是建議採微創手術，才能早日回復正常生活。

3D胸廓重組影像，斷了7根肋骨（紅圈）。（照片由醫院提供）

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