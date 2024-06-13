H3N2重症密碼！台美合作解密基因片段重組

長庚醫院與美國約翰霍普金斯大學通過全基因定序與人工智慧模擬，證明H3N2病毒片段重組與嚴重併發症的關聯性。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕流感疫情年年來，但每年嚴重程度不一。長庚醫院與美國約翰霍普金斯大學通過全基因定序與人工智慧模擬，證明H3N2病毒片段重組與嚴重併發症的關聯性。長庚大學智慧運算學院臨床副教授陳冠甫認為，疾管署等單位可針對重症患者進行病毒全基因定序，確認病毒片段重組情況並訓練AI，未來有望藉此預估疾病嚴重度，並及早採取應對措施．

基隆長庚急診醫學部主治醫師、長庚大學智慧運算學院臨床副教授陳冠甫指出，流感病毒容易變異、具有極強的複製能力，每年世界衛生組織（WHO）都會針對當年的病毒進行選株，但在H3N2病毒株的選擇上始終存在困難，包括無法預測當年流行的種類、無法預估可能的重症風險等。

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陳冠甫指出，「病毒變異可能會增加重症發生的可能性」已是教科書都會描述的現象，但以往缺乏現實世界得實證證據，故長庚體系與美國約翰霍普金斯大學在2014年展開合作，而美國在2017至2018年爆發嚴重的H3N2流感疫情，收集美國411位H3N2患者感染的病毒進行全基因定序。

對於研究結果，陳冠甫表示，流感病毒基因包括8個片段，經研究團隊分析發現，美國在該時期的病毒明顯有基因片段重組現象，導致人類對該病毒幾乎沒有抵抗力，且為確認患者出現重症是病毒造成、或是本身其他共病所致，長庚團隊運用AI技術排除干擾因素，確認基因片段重組與患者重症的關聯性。

陳冠甫說，該研究針對病毒基因片段重組與患者重症的因果關係提出了實證資料，對於未來流感疫苗開發、流行病學的公共衛生策略制定具有重要意義，相關成果已發表於2024年5月的國際頂尖期刊《刺胳針－微生物》。

但陳冠甫坦言，因為病毒基因變異樣態眾多，尚無法確認哪些重組方式會導致重症風險增加，而目前疾管署等相關疫調單位進行病毒基因定序時，只就其中一段基因進行定序，未來可考慮採取全基因定序方式收集資料，有望在未來訓練AI預測病毒嚴重度。

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