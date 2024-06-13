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健康 > 抗老養生 > 運動復健

婦人一覺醒來竟下肢癱瘓 骨刺引發馬尾症候群

2024/06/13 10:42

婦人因骨刺引發馬尾症候群致下肢癱瘓，手術後加上藥物及復健治療，雙腿的力氣已慢慢恢復。（七賢脊椎提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕曹女士長年有多節腰椎骨刺的問題，雖會腰痛、腿痛，但在可接受的範圍內，日常生活尚能自理，但上個月的一次旅遊後情況急轉直下，回家後的隔天早晨，腰部劇烈疼痛，兩腳不聽使喚、癱軟無力，醫師診斷為腰椎嚴重骨刺引發的馬尾症候群，幸手術解除神經壓迫復健，已能拿拐杖行走。

七賢脊椎外科醫院副院長蔡東翰指出，馬尾症候群是一種嚴重的神經學急症，主要由腰椎下部的神經根受壓引起，常見原因包括腰椎間盤突出、骨刺、腫瘤或感染等。症狀通常涉及劇烈腰痛、下肢無力、麻木或感覺異常，甚至可能導致大小便失禁及性功能障礙。

蔡東翰表示，馬尾症候群屬於醫學急症，需及早手術解除神經壓迫。手術後，通常會積極進行神經修復藥物治療，以加速神經恢復，減少後遺症風險。然而，儘管及時治療，部分患者仍可能留有後遺症，如持續的感覺異常、運動功能受損或大小便功能障礙。

蔡東翰建議，腰椎問題的患者，應定期檢查，及早發現潛在問題，同時避免過度勞累，保持良好姿勢，適當運動強化腰背肌肉，若出現劇烈腰痛、腿部麻木或無力等症狀，應及時就醫，避免病情惡化造成更嚴重的後果。

婦人發生馬尾症候群導致雙腳癱瘓。（七賢脊椎提供）

七賢脊椎外科醫院副院長蔡東翰（右）為馬尾症候群患者曹女士（中）進行手術解除神經壓迫，原本下肢癱瘓的曹女士現已能拿拐杖走路。 （七賢脊椎提供）

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