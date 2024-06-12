健康網》不想頂著熊貓眼？ 3種消滅黑眼圈手術一次看

李秉勳指出，黑眼圈分3種，分別為色素型、血管型、結構型黑眼圈；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上班、打理家務、照顧年幼孩子，每天忙到睡眠不足，除了皺紋之外，黑眼圈可說是年輕媽媽的頭號公敵。土城長庚醫院整形外科主治醫師李秉勳指出，黑眼圈分3種，分別為色素型、血管型、結構型黑眼圈。其中色素型通常與先天基因、過度摩擦有關，可利用皮秒雷射消除；血管型則和操勞過度、壓力過大相關，可透過脈衝染料雷射、調整體質改善；結構型跟臉部的肌肉比較相關，可以施打膠原蛋白增生劑，支撐肌膚，填補眼下的凹陷。

李秉勳在臉書專頁「質感良醫 李秉勳醫師 新北土城整外 抽脂 隆乳 眼袋 拉皮 專業」發文分享3種黑眼圈的改善方法。

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色素型黑眼圈

色素型的黑眼圈可以分成先天及後天，先天是受到基因影響導致暗沉；後天則是過度摩擦眼下肌膚、長時間日曬等等相關，進而產生黑色素沉澱。這類黑眼圈，容易出現在長時間在戶外奔波的媽媽身上；想改善這樣的黑眼圈，可安排皮秒雷射、淨膚雷射，消滅黑色素、淡化黑眼圈。

血管型黑眼圈

操勞過度、壓力過大、生活不規律，有這類生活問題的媽媽，都容易有血管型黑眼圈的困擾。血管型的黑眼圈常和過敏性鼻炎一起被討論，主要是因為鼻和眼的血液循環不佳，因此，生活中，易使眼周血液循環不佳的行為，都是這類型黑眼圈的兇手；面對這類型的黑眼圈，能夠透過促進循環代謝、調整過敏體質來改善。若想尋求快速的方式，也可參考脈衝染料雷射。

結構型黑眼圈

和前兩類型不同，結構型黑眼圈跟臉部的肌肉比較有關。常見的情形像是淚溝明顯、眼眶凹陷及骨質流失，導致眼下塌陷，視覺上產生陰影效果；想改善結構型黑眼圈，可以施打膠原蛋白增生劑，支撐肌膚，填補眼下的凹陷。

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