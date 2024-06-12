36歲男罹肺腺癌4期腦轉移 口服標靶藥精準治療可正常生活

夏德椿說明這名36歲肺腺癌患者，右肺中葉腫瘤，且癌細胞移到腦部。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕36歲的張先生不菸不酒，因咳嗽、呼吸困難長達一個月就醫，竟發現罹患肺腺癌第4期，癌細胞已轉移到腦部，在過去僅有化療的時代，僅剩3至6個月可活，中國附醫內科部副主任、胸腔內科醫師夏德椿為他做次世代基因定序，選用正確的口服標靶治療藥物，病情戲劇性好轉，呼吸困難及咳嗽幾乎消失、腦部腫瘤明顯縮小，治療2年半後，回歸正常生活。

夏德椿指出，肺癌每年奪去9000多條生命，肺部在有狀況時通常不會產生任何不適，然一旦發覺時，其病況已經相當嚴重。根據衛福部在2022年國人死因統計，肺癌劇癌症死亡率之冠，死亡率從2012年每萬人37.2人升至2022年每萬人43.1人，大幅升高15.86%。

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夏德椿表示，20年前若患者確診肺癌第四期，平均存活時間大多不到一年，隨著醫療進步，次世代基因定序能夠一次檢測多個基因，能快速找到基因變異，透過精準化治療，讓張先生這類特殊基因突變的病人，能更有效率找到適合的標靶藥物來擬定治療計畫。

這名36歲肺腺癌患者，右肺中葉腫瘤，且癌細胞移到腦部。（記者蔡淑媛翻攝）

夏德椿說，目前台灣已有許多標靶治療藥物可以使用，雖然標靶治療並非第一線治療完就停止，如果治療後病情惡化、發現有新的突變，可以接連第2線藥物治療，甚至第3線治療，病人即使是晚期肺癌，也能依基因檢測結果做精準治療。

健保署給付次世代基因定序（NGS），納入19種癌別，包含14種實體瘤及5種血液腫瘤，每癌別終生給付1次，最高給付3萬元，估每年逾3萬人受惠，此項措施已於今年5月正式上路，將造福台灣許多癌症病人。

夏德椿呼籲，診斷出肺癌不用緊張，透過廣泛性基因檢測找出基因變異，就算是晚期，也有機會找到適合自己的抗癌藥物並恢復健康，如果出現胸悶、咳嗽、多痰、血痰、胸痛等症狀，都應儘早就醫檢查。

次世代基因定序檢查，找出變異基因，進行精準的標靶治療。（記者蔡淑媛翻攝）

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