健康網》端午過後仍餐餐吃粽？ 醫籲男性需防攝護腺炎

醫師表示，端午節前後天氣悶熱，容易流汗，當攝取了過多油膩食物、調味料、咖啡等刺激性食物，都可能會導致身體出現發炎反應；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節過後，家裡的粽子吃完了嗎？即使家裡仍有沒吃完的粽子，可別餐餐吃粽。三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻提醒，端午節前後天氣悶熱，容易流汗，當攝取了過多油膩食物、調味料、咖啡等刺激性食物，都可能會導致身體出現發炎反應，特別是攝護腺炎，建議男性朋友避免吃過油食物、保持良好生活作息、多喝水、避免久坐。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」指出，攝護腺炎特別容易好發於青壯年男性，患者除了出現頻尿、急尿、夜尿，尿道灼熱感、感覺到痛與癢的症狀之外，還可能會流出乳白色的分泌物，這些都是攝護腺炎的症狀之一。

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醫師指出，攝護腺炎症狀除了頻尿、急尿、夜尿，尿道灼熱感、感覺到痛與癢之外，也可能會流出乳白色分泌物；示意圖。（圖取自shutterstock）

預防攝護腺炎的發生，高銘鴻有4點建議：

●避免高油食物：盡可能選擇低油、低鹽的粽子，如果是自家烹調的粽子更好，還能控制油脂和鹽分的攝取量。吃完粽子後，搭配清淡的蔬菜或水果，能增加飲食的均衡度。

●保持良好生活作息：保持規律的作息時間，每天保證充足的睡眠時間，避免過度勞累和熬夜，以確保身體有足夠的休息。

●多喝水：多喝水有助於排出體內的毒素，保持泌尿系統的清潔，減少感染的機會。

●避免久坐：長時間的坐姿，可能會導致血液循環不良，建議每隔一段時間站起來活動活動，避免長時間久坐。

除了上述要點，高銘鴻提醒，平常多注意健康狀況，有任何與平時不同的症狀，立即專業醫師來進行攝護腺檢查，才有機會發現問題，及早治療。

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