健康網》補葉黃素未必要吃「黃」 醫推1類蔬菜=天然保健品

醫師表示，每天攝取足夠深綠色蔬菜，就不需要額外補充葉黃素保健品，同時還可以攝取到很多膳食纖維，幫助腸道健康。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，請問有推薦的葉黃素保健品品牌嗎？」健檢診所副院長盧立穎表示，他推薦「深綠色蔬菜」，因深綠色蔬菜其實本身也有不少葉黃素，不是一定要黃色的蔬果才有葉黃素，每天攝取足夠深綠色蔬菜，就不需要額外補充保健品，同時還可以攝取到很多膳食纖維，幫助腸道健康。

盧立穎在臉書粉專「Lu醫師的健康小教室」發文指出，根據2020年一篇文獻，針對綠花椰菜黃化進行了分析，蔬果變黃有許多可能，例如成熟、老化、病原體感染、自由基、能量、金屬離子等。但最主要還是與蔬果中的「內源色素」含量變化有關，也就是葉綠素減少，葉綠素、類胡蘿蔔素（β-胡蘿蔔素、玉米黃素、葉黃素、β-隱黃質）等合成有關，這樣的內源色素變化，是蔬果為了避免自由基光毒性而進行的。

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醫師表示，當蔬菜放一小段時間，葉綠素會逐漸分解，而類胡蘿蔔素反而會持續合成累積，蔬菜就會逐漸由綠轉黃；示意圖。（圖取自photoAC）

他說，深綠色蔬菜其實本身含有很多葉黃素，只是平常都被葉綠素擋住了。當蔬菜放一小段時間，葉綠素會逐漸分解，而類胡蘿蔔素反而會持續合成累積（深綠色蔬菜原本就含有很多類胡蘿蔔素），蔬菜就會逐漸由綠轉黃，而「葉黃素」就是類胡蘿蔔素的一種。

盧立穎也自嘲，建議民眾不要像他一樣把蔬菜放到變色，還是要趁新鮮吃比較好。

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