健康網》3C滑不停「目珠」超乾？ 醫教實用眨眼操這樣做

醫師表示，受3C產品普及影響，現今大多數人眨眼次數普遍較低。對此她表示，平時可以練習眨眼運動，促進淚水分泌；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著3C產品普及，民眾用眼習慣改變，常常盯手機、電腦超過好幾小時，眼科醫師陳韵臻指出，過去在沒有3C的時代，正常人平均眨眼次數是每分鐘12到15下，而現今大多數人眨眼次數普遍較低，容易導致眼睛出現乾澀、不適等問題。對此她表示，平時可以練習眨眼運動，早、中、晚各做10下，有助促進淚水分泌。

陳韵臻在臉書專頁「陳韵臻醫師｜眼科學研究室」發文說明，淚水的分泌跟我們每一次的眨眼都非常重要，透過每一次眨眼，可以讓油脂層分泌出來，淚水得以平鋪在眼球表層。因此，建議可以利用休息空檔。偶爾有意識的練習眼周的小肌肉。

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她說明，首先輕輕閉眼2秒，再用力閉眼2秒，再張開，這就算是1次，那1次要做5到10下，可以早、中、晚都各做10下，即完成眨眼運動。

時時提醒自己眨眼是不錯的保健之道。另，眼科醫師林芸萱也曾衛教指出，在使用3C時，每半個小時至少要休息2到5分鐘，轉動眼球，看看遠方景物，放鬆一下緊繃的眼球肌肉，也可避免在冷氣出風口前長期工作，假如眼睛仍然乾澀，可搭配人工淚液保濕。

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