健康網》美麗從「齒」不再？ 牙醫：這8種情況須拔牙

牙醫師分享可能需要拔牙的8種情形，像是：蛀牙蛀到牙根、牙齒斷裂、智齒長歪、牙周病等；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康牙齒象徵良好門面！祐民植牙矯正中心院長楊大為發文提醒，如果不幸遇到8種情況，牙醫師可能會做拔牙處置，包含蛀牙蛀到牙根、牙齒斷裂、牙齒矯正、智齒長歪、牙周病導致牙齒鬆動、乳牙未換牙、根管治療失敗、全口重建。

楊大為在臉書專頁「楊大為醫師就是細節控」發文表示，大家都不想拔牙，一提到拔牙，就想到3件事：「打麻藥，疼痛，和流血。」更可怕的是，牙齒拔了就少一顆，從此再也回不來。他彙整若遇到以下情況，牙醫師可能會建議要拔牙：

請繼續往下閱讀...

●蛀牙蛀到「牙根」：怎麼蛀都可以，但就是不能蛀到牙根，蛀到牙根很難救。

●牙齒斷頭或牙根劈開：也就是「水平」或「垂直」斷裂，很常發生在咬碎骨頭的時候。

●為了牙齒矯正而拔牙：必要之惡，拔了小臼齒，有空間門牙收進來，嘴唇會放鬆，下巴會變尖。

●智齒卡在後面長歪：這種智齒如果有造成蛀牙，牙周病，牙齦發炎或塞食物，通常建議拔掉。

●牙周病導致牙齒鬆動：如果骨頭破壞超過一半，牙齒可能會搖晃，這時候治療仍無效就要拔掉，以免增加未來的治療難度，或讓隔壁的牙齒也得牙周病。

●乳牙還未換牙而需要拔牙：少數人到20歲30歲，乳牙還在，這時候如果乳牙用到不能用，就可以選擇拔掉牙齒，植牙或做假牙。

●根管治療失敗：很常見，牙齒的根管，經不起一再治療，萬一這個牙齒還沒有疼痛的症狀，那就更難解釋，而通常牙根底下細菌如果大量孳生，超過牙根的一半，基本上就要拔掉。

●為了全口重建而拔牙：有些人的牙齒只剩3、5顆，而且又長又倒，為了後續的治療，可能這3、5顆都會建議拔掉，才能做活動假牙或全口植牙。

牙醫師楊大為。（楊大為提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法