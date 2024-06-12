健康網》日本梅毒案例激增 去年近1.5萬人感染

日本近年傳出梅毒的確診病例大幅攀升的狀況，相關單位呼籲民眾應及早篩檢。示意圖。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本近期傳出梅毒感染者劇增的狀況，日本媒體《朝日新聞》報導，性傳染病「梅毒」以「50年1遇」的極高傳染力擴散，2023年一年便有近15000人感染。

據日本國立傳染病研究所統計，梅毒病例從2021年起連續3年增加，而2023年多達14906例。《讀賣新聞》則訪問一位泌尿科診所院長，他說過去大約一年才會診斷一例梅毒，現在每兩、三個月就發現患者疑染梅毒，通常是男性，主訴「生殖器有不明腫塊」。

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關於可能的擴散原因，部分專家認為是性產業發生變化，且「網路約砲」文化也要算上一份。另外，由媽媽垂直傳染給嬰兒的先天性梅毒也有增加趨勢。

衛福部疾管署表示，日本今年截至4月7日累計報告3,332例，較去年稍緩，當局提醒出現症狀者，應儘速就醫；該國去年全年報告1.5萬例，為有紀錄以來最高病例數，並發生37例先天性梅毒個案。

疾管署表示，梅毒是全身性慢性傳染病，症狀很複雜，而且變異性很大，梅毒通常會在皮膚或黏膜破損處形成病灶，而且很快散播到全身，侵犯全身的器官及組織，但病患也可能完全沒有臨床症狀。其潛伏期為10至90天，通常約為3週。根據傳染期程及傳染性之有無，梅毒分為早期及晚期梅毒。

早期梅毒：疾管署說明，這是指感染後兩年內之時期，傳染性較強；感染後在接觸處出現無痛性潰瘍與硬性下疳，傳染性極高，容易發生在男性陰莖任何部位，女性則是在陰道。早期梅毒如果沒有接受治療，經過數週後，硬性下疳也會自動癒合消失，但病情會越來越嚴重。會出現全身性症狀，包括頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕，或有肌肉及關節疼痛的現象。

接下來會出現皮疹，常是全身皮膚隆起紅豆般大小的疹子，全身性淋巴腺腫也是常見症狀之一，腫大之淋巴腺像橡皮一樣硬，沒有痛覺，常見於鼠蹊、頸部、枕部、腋部及上髁部之淋巴腫。

接下來梅毒進入完全無臨床症狀的時期，可能幾個月甚至20年不等。在這段時期內，這類病人雖然並無臨床症狀，但體內仍然有梅毒螺旋菌存在，對身體組織器官仍有破壞性。常會影響到神經系統但症狀輕微不明顯，主要為頭痛、嘔吐及視乳頭水腫等。復發性皮疹及黏膜病灶可能會再度出現，造成復發性梅毒。

晚期梅毒：通常發生於感染後3到7年，通常傳染性較弱，主要症狀為「梅毒腫」，容易發生於皮膚、上表皮組織以及骨骼肌肉組織。

先天性梅毒：先天性梅毒不是遺傳性疾病，是由媽媽垂直感染嬰兒，臨床症狀最早出現水疱，容易發生在手掌及足蹠，可能新生兒出生即存在，其他包括老人樣容貌、色素沈著斑、梅毒性禿髮、梅毒性甲床炎及黏膜斑疹、梅毒性鼻漏。此外還有極端疼痛性之梅毒性假麻痺，輕觸也會引致嬰兒大哭。

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