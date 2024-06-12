肝癌患者福音！中西醫併治有助降低胎兒蛋白

中醫師 林襄穎指出，肝癌患者可以中西醫併治，中醫使用「疏肝解鬱、清熱解毒」中藥，確實對肝癌大有幫助。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕65歲蔡姓婦人因罹患Ｃ型肝炎，進展為肝硬化，但她疏於檢查，後因腹部脹氣、沒食慾，精神極度疲倦，到醫學中心檢查才發現罹患肝癌，她深受打擊不願做栓塞或化療，家人不捨，帶她尋求中醫治療，經天寶中醫診所院長林襄穎醫師中醫師治療，癌指數胎兒蛋白從1351ng/ml（正常須小於20ng/ml）降至12.3ng/ml，原本病得氣息奄奄的蔡女士病情也大為改善，精神健旺許多，食慾也好轉。

林襄穎表示，蔡姓婦人到醫學中心檢查出罹患肝癌，癌指數胎兒蛋白高達1351ng/ml，正常應小於20，肝功能指數GOT/GPT為116/111，正常值兩者應皆小於40。

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林襄穎診斷蔡姓婦人為中醫所說「肝氣鬱滯、熱毒壅塞」體質，理應「疏肝解鬱、清熱解毒」，透過柴胡、黃芩、川楝子、香附、山梔子、半枝蓮、黃連等處方，經服藥3個月，蔡婦的腹脹消失了，食慾也變好；服藥滿6個月時，癌指數胎兒蛋白下降到22.6ng/ml，GOT/GPT=88/74；服藥滿1年半，癌指數胎兒蛋白更下降到12.3ng/ml，恢復至正常，蔡婦不僅體力佳，可外出散步或採購，氣色也變好。

林襄穎指出，中醫認為肝屬木，肝臟就像樹木樹枝一樣應該條達舒展，如果肝氣鬱滯不通，必然生病。而肝臟是排毒器官，如果熱毒壅塞無法排出，那麼不只肝臟，就連全身器官都會受影響，所以使用「疏肝解鬱、清熱解毒」中藥確實對肝癌大有幫助。

林襄穎指出，肝癌患者可以中西併進，就是做栓塞或化療的同時，接受中藥治療，如此不但不衝突，還可相得益彰，令效果更好。或是在栓塞或化療結束後，立即接受中藥治療也是一個好方法，可預防病情復發。最重要的是勿飲酒，勿吃醃漬物，食物必須新鮮，作息必須正常。

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