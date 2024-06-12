公費成人健檢利用人數創新高 6成民眾定期使用

國健署提供40-64歲民眾每3年1次的公費成人健檢服務，65歲以上民眾每年1次。示意圖。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕多項與三高相關的慢性病慢性病，長年來名列國人10大死因榜內，國民健康署提供40至64歲民眾為每3年1次、65歲以上民眾每年1次的公費成人健檢服務，希望及早發現民眾身體異常情況並開始治療；慢性疾病防治組組長吳建遠表示，疫情後的公費成人健檢利用人數創下新高，已達到210萬人。

據衛福部2022年國人十大死因統計顯示，三高（高血糖、高血壓及高血脂）、慢性病共奪走6.94萬人生命；健保署統計則指出，2022年醫療費用支出最高的前10大疾病中，第1、3、4、6、7名分別為腎臟病、糖尿病、高血壓性疾病、缺血性心臟病及腦血管疾病，都與三高相關。

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吳建遠指出，目前國健署提供年滿40-64歲民眾每3年1次的公費成人健檢服務，65歲以上民眾每年1次，原住民則提前至55歲、小兒麻痺患者提前至35歲，服務內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等，可有效針對國人常見六項問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數）進行檢測。

對於公費成人健檢的利用情況，吳建遠說，調查資料顯示，約6成民眾定期參加健康檢查，且國健署統計發現，新冠肺炎疫情前的公費成人健檢利用人數約落在190萬人左右，疫情3年期間一度下滑到只剩約180萬人，但隨疫情結束，2023年的利用人數已回升到210萬人，創下歷史新高，至於2024年第一季的使用情況尚在統計中。

吳建遠呼籲民眾，避免「三高」危害，應從源頭做起，養成健康生活習慣，包含戒菸、節酒、健康飲食及規律運動，定期健康檢查及異常追蹤，才能預防三高及控制慢性疾病的發生。

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