大吃大喝不忌口 中年男子視網膜病變！醫：血糖恐是視力殺手

眼科醫師林暄婕提醒，糖尿病病人應定期接受眼底檢查，達到早期診斷、早期控制，減少併發症的產生。（新竹台大分院新竹醫院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地區45歲趙先生是業務員，常需聚餐應酬，近日發現騎車時看路標越來越吃力，甚至看到馬路上的線條還出現扭曲變形異樣，經就醫檢查，發現眼底出血，機轉診到新竹台大分院新竹醫院眼科部就醫，經眼底攝影及視網膜光學斷層掃描儀檢查，高度懷疑是糖尿病引發的視網膜病變及黃斑部水腫，經抽血檢查趙先生的糖化血色素高達13.1%，是正常標準值的兩倍，經醫囑用藥治療及控制三高和定期回診，視力才逐漸進步，並恢復工作。

新竹台大分院新竹醫院眼科部醫師林暄婕說明，糖尿病視網膜病變為最常見的視網膜血管疾病，糖尿病病人因長期血糖控制不良，血管就像長時間泡在糖水之中，很容易產生各式併發症。視網膜病變就是小血管併發症之一，主要侵犯視網膜微血管產生小出血點、脂肪性滲出物、微血管瘤、甚至新生血管等，病程前期不一定會有症狀，但當發生玻璃體出血或牽引性視網膜剝離時，則會造成嚴重視力受損。

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此外，不健全的視網膜血管會產生滲漏，導致黃斑部水腫，也會造成視力模糊或扭曲，糖尿病黃斑部水腫是工作年齡人口（壯年、尚未退休的族群）常見的失明原因，絕對不可輕忽。

林暄婕指出，針對增殖性糖尿病視網膜病變可接受視網膜雷射治療，使視網膜出現的不正常血管萎縮，若發生嚴重出血或視網膜剝離則需接受玻璃體切除手術。糖尿病黃斑部水腫目前主要的治療方式為玻璃體內藥物注射，包括抗血管生長因子或類固醇等，健保均有條件式的給付。

從112年2月開始，健保署通過增加抗血管生長因子藥物的給付針數，在符合規定的情況下，每眼可申請的針數上限由以往的8針大幅增加至14針，可減輕不少經濟負擔。但除眼科治療，血糖、血壓、血脂控制，以及戒菸、運動也相對重要。

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