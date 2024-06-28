健康網》夏日想要秀身材 醫列增肌4點愛注意

醫師提醒，夏日在運動前、中、後都要注意補充水分，可以在水中加入一些電解質，有助於維持肌肉功能和防止抽筋。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，想要秀身材？板橋原力診所復健科醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文提醒，夏日增肌要注意以下4點：新手不建議做高強度間歇訓練以免受傷、可嘗試在室外做重量訓練、運動要攝取充足的蛋白質、保持充足的水分。

高強度間歇訓練

王竣平表示，這種訓練方法結合了短時間的高強度運動和低強度恢復期，可以最大化燃燒卡路里並增強肌肉力量。包括跑步、跳繩、騎自行車等多種運動，這些運動可以在短時間內高效率燃燒脂肪並鍛煉肌肉。

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王竣平舉例，可以進行30秒的高強度衝刺，然後休息30秒，重複8-10組，不僅可以增加肌肉，還能提升心肺功能，但是不建議運動新手做間歇訓練，較容易受傷。

室外重量訓練

王竣平說，夏天是進行室外重量訓練的好時機，不僅可以呼吸新鮮空氣，還能增加訓練的多樣性和樂趣。重量訓練是增加肌肉的基礎，透過持續增加重量和次數，可以有效地刺激肌肉生長。

醫師建議，有在做阻力運動的人，每天攝取至少每公斤體重1.4-2.2克的蛋白質，以支持肌肉增長。（圖取自freepik）

攝取充足的蛋白質

王竣平指出，夏季天氣炎熱，容易流失體內的水分和營養，平常就要記得補充足夠的蛋白質，夏天更要記得。蛋白質是肌肉修復和生長的關鍵營養素，他建議，有在做阻力運動的人，每天攝取至少每公斤體重1.4-2.2克的蛋白質，以支持肌肉增長。此外，運動後30分鐘內攝取蛋白質，可以促進肌肉修復和合成，增強訓練效果。

保持充足的水分

王竣平指出，夏天的高溫容易導致脫水，這會影響你的運動能力和肌肉修復。因此，在運動前、中、後都要注意補充水分。建議每天飲用至少2-3公升的水，運動量大時則需要更多。還可以在水中加入一些電解質，幫助補充因出汗流失的礦物質，如鈉、鉀和鎂，這些礦物質有助於維持肌肉功能和防止抽筋。

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