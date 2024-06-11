健康網》躺床滑手機害全身痠痛？ 醫推4招超實用伸展

醫師表示，在床上使用手機不只是傷脊椎，更可能讓脖子、髖關節都受到負面影響，除了緊繃痠痛外，還很容易導致神經壓迫或椎間盤突出等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕躺著追劇滑手機讓你腰痠背痛好不了？對此，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢表示，雖然躺在床上用手機，很容易出現坐姿不良情形，但如果真的出現全身腰酸背痛問題，可嘗試做4個簡單的伸展運動，包含弓箭步、貓牛式、反手擴胸、嬰兒式等，能適時舒緩緊繃的肌肉與關節。

謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，其實在床上使用手機很容易出現坐姿不良的情形，尤其躺著很容易脖子和腰部都沒有支撐，不只是傷脊椎，更可能讓脖子、髖關節都受到負面影響，除了緊繃痠痛外，還很容易導致神經壓迫或椎間盤突出等問題，真的沒有好處。

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不過，謝炳賢表示，如果躺在床上滑手機追劇，結果導致全身腰痠背痛到不行，建議可做4個追劇之餘，也可以很簡單完成的居家伸展運動，供民眾參考：

1.弓箭步：首先先將腳打開約與肩同寬，再將右腳向前跨一步，稍微往下蹲，腳尖不要超過膝蓋，上班身挺直不彎腰駝背，後腳可盡量向後延伸，感覺大腿及髖部有被伸展的感覺，保持姿勢約10-15秒，接著換腳進行。這個動作可延展脊椎與髖關節，舒緩疼痛及增加柔軟度。

2.貓牛式：喜歡躺在床上用手機，最容易出現就是腰背部緊繃及頸部疼痛的問題，貓牛式可以幫助舒緩背部，同時放鬆伸展頸部。首先先將身體呈現四足跪的姿勢，手腕保持在肩膀正下方。接著，吸氣時肚子下沉，脊椎呈U字型，頭部往上抬；吐氣時，肚子向上拱起，頭部向下，每次停留10-15秒，可重複約5-10回。

3.反手擴胸：長期錯誤姿勢或是彎腰駝背，容易讓兩側肩胛骨繃緊，深層肌肉無法放鬆，進而出現腰痠背痛。先將雙手在身體的後方交握，接著將肩胛骨夾緊，手部往下和往後方向推，感覺胸腔打開，停留約10秒並維持呼吸，可以重複3-5回。

4.嬰兒式：如果以斜躺姿滑手機，腰背部沒有支撐，很容易讓脊椎承受巨大壓力及肌肉過度緊張，導致下背痛的產生。嬰兒式可以幫助放鬆舒緩腰部、下背部不適，同時延長和擴大脊柱。首先先在瑜珈墊上呈跪姿，接著雙手向下、身體向前俯臥，盡量讓胸口著地，慢慢讓髖部肌肉舒展，並延伸至下背部到頸部，可維持呼吸並停留10-15秒，再慢慢起身，每天可重複3-5回。

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