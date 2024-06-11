外婆跌倒過世 骨科醫寫書教骨質疏鬆照顧獲獎

戴大為（右）彙整的「骨質疏鬆&肌少症診治照護全書」，內容完整涵蓋營養、運動與治療。（糖尿病關懷基金會提供）

〔記者林志怡／台北報導〕糖尿病關懷基金會今（11）日舉行戴東原教授科普獎頒獎典禮，3本獲獎的醫療科普書主題，包括糖尿病控糖建議、骨質疏鬆與肌少症照顧、吞嚥困難照護等。其中獲獎作者、成大醫院骨科部主治醫師戴大為說，當初外婆因為跌倒而辭世後，他希望透過寫書介紹骨鬆與肌少症，讓民眾在照顧有類似情況的家人時，可以有管道能夠了解相關資訊。

糖尿病關懷基金會首度舉辦「戴東原教授科普獎」，吸引52項報名作品角逐獎項，最終由醫師黃維人與營養師蔡佳樺合著的「糖汰宗書院：糖尿病之控糖寶典」、成大醫院骨科部主治醫師戴大為的「骨質疏鬆＆肌少症照護全書」、台大醫院復健科與營養師團隊合著的「吞嚥困難安心照護飲食全書」等獲獎。

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作為獲獎人之一的戴大為說，跌倒事件每年會造成2萬例以上的髖部骨折個案，這些個案在跌倒前的身體狀況普遍就比較不好，因為跌倒受傷而開刀治療後，身體通常就會更加虛弱，中風、心臟病、高血壓、吸入性肺炎等併發症也隨之而來，一年內的死亡率可達到近2成。

戴大為表示，他的外婆也是跌了一跤後髖部骨折，送醫開刀之後、痛苦地走完人生最後一程，他希望民眾可以事先知道相關的照顧知識，在面對一些情況時，可以不用像外婆那樣走得那麼累，所以就彙整了病患常問的問題與解答，匯集成「骨質疏鬆＆肌少症照護全書」。

此外，戴大為說，大家知道慢性病有3高，即高血壓、高血糖、高血脂，但常常忽略「1低」，即骨密度低，唯有早期篩檢、早期治療才能避免未來跌倒等傷害發生，書中彙整了許多民眾需要查資料才能得到解答的問題，從生活、運動到藥物治療都有，希望藉此讓大家更早知道骨質疏鬆與肌少症的危害。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元進一步說明，糖尿病患者有50%超過65歲、25%超過75歲，多重用藥、老年症候群、肌少症等衰弱是糖友普遍會遇到的情況，尤其視力不佳、神經感覺不好、空間感知度不良、肌肉沒力氣者就更容易跌倒與骨折，需要特別注意日常照顧。

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