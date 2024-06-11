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婦咳濃痰、喘呼吸困難3月急診4次 醫：支氣管擴張作祟
〔記者王俊忠／台南報導〕70歲家庭主婦無抽菸史，1次胸悶、咳嗽濃痰、很喘呼吸困難2天，到郭綜合醫院急診住院。胸腔內科醫師發現她3個月內有4次類似狀況急診，影像學查出她支氣管擴張與痰液堵塞，診斷是支氣管擴張併急性惡化，給予藥物、排痰與呼吸、咳痰等訓練，之後婦人超過2年不再因此病症住院治療。
郭綜合醫院胸腔內科醫師陳主光指出，有些患者長期遭受咳嗽濃痰的困擾，卻發現一般治療怎麼也治不好，像這種慢性呼吸道疾病，需要專業胸腔科醫師協助做正確鑑別診斷與適當治療，上述7旬婦罹患的支氣管擴張症是一般國人不太熟悉的疾病。
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陳主光說，支氣管擴張症典型症狀，除了長期咳嗽濃痰外，也容易反覆呼吸道感染，一部分人呼吸會喘、也有一些人偶有自發性咳血，令人極困擾。支氣管擴張症顧名思義，是受到傷害的支氣管管徑會擴大，支氣管呼吸道上皮會反覆發炎損傷，其纖毛排痰能力變差，局部區域免疫力下降。
這會導致擴大的支氣管管徑充滿黏液、濃痰，容易有細菌移生上去，進一步持續發炎破壞，這些擴大的支氣管是永久性傷害，如果不打破如此惡性循環，受侵犯範圍會越來越大、症狀也越嚴重，肺功能會逐漸衰退，患者生活品質會變得很差，不容輕忽。
陳主光表示，病患被懷疑罹患「支氣管擴張症」 時，除有相符合的症狀，身體檢查時在患部會聽到濕囉音、部分病人聽診會聽到類似氣喘的喘鳴音，在確診部分，需要有胸部影像學，包括胸部X光片、高解析度胸部電腦斷層的確認，以發現這些異常擴大的支氣管和相關發炎病灶，醫師診斷有支氣管擴張症時，要致力尋找疾病初始原因和其他共病症，一起治療才算完整。
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