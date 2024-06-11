婦咳濃痰、喘呼吸困難3月急診4次 醫：支氣管擴張作祟

七十歲家庭主婦胸部電腦斷層顯示右肺葉支氣管擴張與痰液堵塞（下圖）。（圖取自郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕70歲家庭主婦無抽菸史，1次胸悶、咳嗽濃痰、很喘呼吸困難2天，到郭綜合醫院急診住院。胸腔內科醫師發現她3個月內有4次類似狀況急診，影像學查出她支氣管擴張與痰液堵塞，診斷是支氣管擴張併急性惡化，給予藥物、排痰與呼吸、咳痰等訓練，之後婦人超過2年不再因此病症住院治療。

郭綜合醫院胸腔內科醫師陳主光指出，有些患者長期遭受咳嗽濃痰的困擾，卻發現一般治療怎麼也治不好，像這種慢性呼吸道疾病，需要專業胸腔科醫師協助做正確鑑別診斷與適當治療，上述7旬婦罹患的支氣管擴張症是一般國人不太熟悉的疾病。

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陳主光說，支氣管擴張症典型症狀，除了長期咳嗽濃痰外，也容易反覆呼吸道感染，一部分人呼吸會喘、也有一些人偶有自發性咳血，令人極困擾。支氣管擴張症顧名思義，是受到傷害的支氣管管徑會擴大，支氣管呼吸道上皮會反覆發炎損傷，其纖毛排痰能力變差，局部區域免疫力下降。

這會導致擴大的支氣管管徑充滿黏液、濃痰，容易有細菌移生上去，進一步持續發炎破壞，這些擴大的支氣管是永久性傷害，如果不打破如此惡性循環，受侵犯範圍會越來越大、症狀也越嚴重，肺功能會逐漸衰退，患者生活品質會變得很差，不容輕忽。

陳主光表示，病患被懷疑罹患「支氣管擴張症」 時，除有相符合的症狀，身體檢查時在患部會聽到濕囉音、部分病人聽診會聽到類似氣喘的喘鳴音，在確診部分，需要有胸部影像學，包括胸部X光片、高解析度胸部電腦斷層的確認，以發現這些異常擴大的支氣管和相關發炎病灶，醫師診斷有支氣管擴張症時，要致力尋找疾病初始原因和其他共病症，一起治療才算完整。

郭綜合醫院胸腔內科醫師陳主光指支氣管擴張症的急性症狀與其他呼吸道病症相似，需詢問其他病史與影像學來確認。（記者王俊忠攝）

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