健康網》連假太放「粽」腸胃抗議 藥師教3招搶救

藥師指出，許多人大啖粽子，又忘記細嚼慢嚥，導致端午節後胃痛的人數大幅提升；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過完端午節，一連吃了幾天粽子，不僅胖一圈，不少人也出現腸胃不適。藥師花逸修指出，粽子是屬於支鏈澱粉、不易消化，容易導致消化不良，原本就胃食道逆流、胃脹氣的人症狀更易加劇。預防之道他建議，進食要細嚼慢嚥，保健食品可以選具有人體實證研究的成分來補充，若購買成藥則應先諮詢藥師，如果不舒服症狀一直持續，仍應就醫。

節後胃痛人數大幅上升

小花藥師花逸修在IG「小花藥師花逸修 社區藥局筆記」發影片指出，每年端午節後，藥局常會有因為胃痛而來求助的民眾，細細詢問原因都是因為胃不舒服。因為粽子由糯米製成，糯米本身屬於支鏈澱粉，具有不易消化的特性，如果狼吞虎嚥容易導致消化不良、胃脹氣等症狀。

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有人一餐可能會吃到2顆以上粽子，又美食當前大快朵頤，忽略細嚼慢嚥的重要性，導致端午節後胃痛的人數大幅提升，尤其本身就有胃食道逆流、胃脹氣的民眾，更容易進一步加劇症狀。

咀嚼超過30下 加強消化酵素分泌

花逸修提到，在飲用上，吃粽子建議咀嚼超過30下，加強消化酵素的分泌，可以想像牙齒就是最好的剪刀，把食物咬得越細，來幫助腸胃消化。

藥師提醒用餐要細嚼慢嚥，咀嚼超過30下，能加強消化酵素的分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

購買成藥應先諮詢藥師

他表示，如果仍然覺得胃不舒服，最方便又快速的方法是到家裡附近的藥局，請藥師給予相關的胃藥，來快速緩解不舒服的症狀，胃藥的原理通常是消化酵素、消脹氣，還有抑制胃酸分泌的成分，可以請藥師根據症狀來尋求合適的胃藥，千萬不要未經諮詢就自行用藥，恐會讓症狀加劇，如果不舒服的症狀一直持續，仍應就醫。

補充大豆發酵物、益生菌來幫忙

在保健食品方面，除了常見的消化酵素與益生菌之外，花逸修建議可以挑選具有人體實證研究的成分來補充，根據研究顯示，專利的大豆發酵物可以中和胃酸pH值，以及具有天然的抗發炎效果，能夠改善灼熱感的頻率，減少胃部的慢性發炎。另外，胃食道逆流有很大的原因是由胃幽門桿菌引起，若搭配護胃益生菌，能夠改善胃食道逆流相關症狀，讓療程的預後效果更好。

花逸修也提醒，胃痛的原因很多，若是吃藥、保健品、調整飲食後仍不見改善，仍應盡速就醫諮詢醫師，避免延後治療的黃金時間。

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