小鳥胃、胃食道逆流 53歲女竟是橫膈膜裂孔疝氣

53歲林女士一直以為自己是小鳥胃，檢查後發現是橫隔膜裂孔疝氣第3型。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕「喝咖啡、吃甜食讓你胃食道逆流？」的廣告詞，許多民眾耳熟能詳，不過，奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤提醒，橫膈膜裂孔疝氣的病人大多沒有明顯症狀，但通常會伴隨胃食道逆流，如果有胃食道逆流症狀，經長時間吃藥仍未改善，或有胸悶、胸痛、心臟不舒服情形，千萬別輕忽，應進一步就醫檢查。

53歲林女士，10多年來每次進食只要吃一點，就會有飽足感，稍微吃多一些，則會出現胸口悶痛及灼熱感，一直以為自己是小鳥胃，直到最近因左胸疼痛，至奇美醫院急診，經檢查發現為橫膈膜裂孔疝氣，胃已經移至胸腔並產生扭轉，於心臟後方造成壓迫，甚至擠壓到左側肺臟，影響肺活量。在醫療團隊安排腹腔鏡微創手術，將胃和腹腔組織復位修補疝氣，並進行抗逆流手術後，進食狀況穩定，幾日後已順利出院。

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陳照坤指出，橫膈膜裂孔疝氣也稱為食道裂孔疝氣，腹腔內器官跑進胸腔，危險因子多半是因為年紀大造成裂孔附近肌肉老化鬆弛、長時間腹壓過大或是外傷外力引起。

陳照坤表示，橫膈膜裂孔疝氣按照程度可分為4種類型，其中有90%的病人為第1型的滑動型疝氣，原本在腹腔的賁門滑動到胸腔，大部分病人並無症狀，一般以藥物治療為主；第2型食道旁疝氣，賁門仍在腹腔，但胃的一部分進入胸腔；第3型為1、2型的混合型態，通常較為嚴重；第4型則除了胃之外，還合併如大腸、小腸、脾臟等其他腹腔內器官一起進入胸腔，病人症狀最為明顯，可能因為壓迫心臟或肺臟產生胸痛、胸悶或是呼吸不順等，嚴重時需要立即緊急手術。

陳照坤表示，因為橫膈膜裂孔疝氣的症狀大都是因為胃食道逆流所造成的，所以治療上多以控制胃食道逆流為主，初步建議是改變生活型態，如戒菸、減重、避免吃太飽、睡前2至3小時不要進食以及平躺時上半身墊高等。其次採取藥物治療，服用制酸劑、黏膜保護劑、H2阻斷劑、質子幫浦抑制劑或促進腸胃蠕動劑等。情況嚴重時，則建議手術治療。

陳照坤提醒，胃食道逆流、胸痛別輕忽，小心橫膈膜裂孔疝氣潛伏危機，應由專業醫師鑑別診斷，選擇合適的治療方式。

奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤提醒，胃食道逆流、胸痛千萬別輕忽，小心橫隔膜裂孔疝氣潛伏危機。 （記者劉婉君攝）

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