健康網》戰「痘」別碰牛奶！ 中醫推吃2物減緩皮脂分泌

中醫師表示，大豆有異黃酮和植物雌激素，可抵銷雄性素引發的皮脂生成，還可減少內臟脂肪堆積、促進代謝與健康；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，不少人因肌膚出油增多開始狂冒痘，即使換了枕頭套、勤洗臉、戒炸物仍沒好轉。風澤中醫診所副院長郭懿潔指出，有研究發現，其實喝牛奶也是致痘成因之一，會使痤瘡症狀惡化，建議改食用大豆製品或是益生菌，有助減緩痤瘡嚴重性，減少表皮脫屑、損傷、皮脂分泌率等效果。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文分享，自己常在看診時，叮嚀痤瘡患者別再碰炸物和牛奶。患者往往會表示：「奶茶是我每日的小確幸耶！」、「阿弟在長高，不喝牛奶怎麼行？」等諸如此類的言論。

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郭懿潔指出，飲食與痤瘡的關聯並不是空口瞎說，而是有理有據。有研究發現，喝牛奶會使痤瘡症狀惡化，特別是脫脂牛奶，含有較高的荷爾蒙成分，如：生長因子刺激素、α-乳白蛋白、IGF-1（類胰島素生長因子）等，非常有可能加劇病情。

她自曝，之前重訓時都會補充乳清蛋白，但過了1到2週就會開始冒痘，而且是大顆泛紅、腫痛的類型，只好默默開始改用食補。而食用「大豆製品」或是「益生菌」，可以減少痤瘡嚴重性。因大豆有異黃酮和植物雌激素，可抵銷雄性素引發的皮脂生成，並且，大豆營養不比牛奶差，可減少內臟脂肪堆積、促進代謝與健康。

針對口服益生菌，郭懿潔表示，在多個研究中發現，使用嗜乳酸桿菌、德氏乳桿菌、比菲德氏菌、鼠李糖乳桿菌等益生菌搭配口服抗生素，相比單用後者療效更好，能使皮膚中的IGF-1表現下降，並能讓蛋白質FOXO1（Forkhead box protein 1）基因顯著增加。使皮膚狀態如皮損、脫屑率、皮脂分泌率跟痤瘡減少。

談到益生菌，第一時間通常會想到優格。郭懿潔提醒，優格確實含有益生菌，但目前市售優格常添加糖、香料，容易產生其他弊病。且優格同時是乳製品，即使富含益生菌仍不建議多吃。

郭懿潔提醒，痤瘡與皮膚健康、腸道微生物群有關，高油高糖的飲食會增加腸道通透，讓痘痘更嚴重，但只要排除乳製品，採偏植物性的清淡飲食，就可以減少皮脂、毛囊脂肪腺過度角化及發炎，離健康美麗更進一步。

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