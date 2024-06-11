健康網》搞懂消化不良5大元凶 醫教「這樣做」避免復發

醫師表示，經常消化不良，建議一定要掌握細嚼慢嚥，及飯水分離原則，並可視情況吃一些酵素幫助消化，但是根本的問題要解決，否則還是會經常復發；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你也經常消化不良、脹氣？科博特診所院長劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，導致消化不良的原因很多，包含吃太快、吃了會導致脹氣的食物、經常吃胃藥導致胃酸不足、吃飯時喝太多湯湯水水、小腸細菌過度增生等。因此建議一定要掌握細嚼慢嚥，及飯水分離原則，並可視情況吃一些酵素幫助消化，但是根本的問題要解決，否則還是會經常復發。

劉博仁曾發文表示，當壓力來臨時，腸子內的神經系統會因此停擺所有消化工作，當這罷工持續時，就會感到消化不良，營養吸收一定受到影響，更麻煩的是，胃及腸子的蠕動轉變成痙攣性收縮，就會感到胃痛，有時還會痛到想嘔吐。相反的，「心寬體胖」則是因為身處太平盛世，幾乎沒有壓力，甚至是相當快樂，所以腸神經系統運作相當順暢，消化吸收非常順利，自然而然身體就比較豐腴。

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劉博仁說，腸神經元也會分泌許多神經傳導物質，最有名的就是血清素，腸神經元會透過不同方法與大腦相互溝通，像是迷走神經、多巴胺、腦內啡、催產素、促腎上線皮質素釋放因子（CRF）等，因此「腸—腦連結」（gut-brain connection）是目前研究重點。

消化不良別猛吃藥 7方法改善

劉博仁提醒，情緒會影響腸胃功能，腸胃神經功能失調也會影響情緒，無論何者為因、何者為果，若是用「唇亡齒寒」來比喻腸跟腦的關聯一點也不為過。因此當長期腸胃不適，排除腫瘤、感染等因素之後，不要只是猛吃胃藥，而是要恢復身心平衡狀態，透過靜坐、冥想、氣功、太極拳、瑜珈、補充益生菌、修補腸漏等，來達到腸腦平衡。

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